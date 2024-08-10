Beşiktaş’tan Bundesliga’dan Berkay Yılmaz’a yakın markaj

Beşiktaş, yerli transferinde de hız kesmiyor. Son olarak Rize'den Emirhan Topçu'yu kadrosuna katan Siyah- Beyazlılar, Freiburg forması giyen genç sol bek Berkay Yılmaz için de Alman ekibiyle de temas kurdu. Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü 19 yaşındaki sol bekin transferinin önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Freiburg'un genç takımıyla 18 maçta sahaya çıkan Yılmaz, bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Berkay'ın takımıyla 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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