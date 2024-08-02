Fransa yönetimi, Paris Olimpiyatları’nda 100 yıl sonra sınıfta kaldı! Her konuda şikayet!

Paris'te 100 yıl sonra yeniden düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer alan sporcular, kendilerine sunulan yiyeceklerin yetersiz olduğunu ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşadığını belirtiyor. Soğutma sistemlerinin işe yaramadığını ifade eden bazı kafileler, mobil klima kullanıyor. Futbolcuların kartan yataklarda dinlenmesi ve uyuması da birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Amerikalı tenisçi Coco Gauff da "10 kız, iki banyo. Ben hariç tüm tenisçi kızlar bir otele taşındı. Şimdi 5 kız ve 2 banyo var" dedi. Ayrıca Gauff, "Okçuluk takımından yatak örtüsü ödünç aldım" itirafında bulundu.

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