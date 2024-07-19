PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzon devrimi oldu

Trabzonspor Başkanı Doğan, “Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzon devrimi oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TFF başkanlık seçimiyle ilgili olarak bir açıklama da Trabzonspor'dan geldi. Bordo-Mavilin 1 numaralı ismi Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiği TFF seçimini değerlendirdi. Doğan, yaptığı açıklamada, "Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik. Zaten Mehmet Büyükekşi'nin gideceğini söylemiştik ve gitti" diye konuştu. Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan ayrıca, "İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar. Tutamazsa zaten kendisi görevde durmaz. İnşallah tartışmaların olmayacağı yeni bir dönemin ilk günü bugün olacak. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı’nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet’te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
İzmir’de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor
Adidas Bella Hadid’i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti
ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan’a teşekkür Erdoğan’dan tebrik...
Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...
Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM’de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti’den sert tepki: Bunlar hayvansever değil
Joe Biden’a adaylıktan çekil baskısı... ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi!
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 14 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel’den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı
PKK’da çözülme sürüyor: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu
SON DAKİKA