Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzon devrimi oldu

TFF başkanlık seçimiyle ilgili olarak bir açıklama da Trabzonspor'dan geldi. Bordo-Mavilin 1 numaralı ismi Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiği TFF seçimini değerlendirdi. Doğan, yaptığı açıklamada, "Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik. Zaten Mehmet Büyükekşi'nin gideceğini söylemiştik ve gitti" diye konuştu. Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan ayrıca, "İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar. Tutamazsa zaten kendisi görevde durmaz. İnşallah tartışmaların olmayacağı yeni bir dönemin ilk günü bugün olacak. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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