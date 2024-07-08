Kırkpınar’da yeni ağa Özünlü

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için 4 altın kemerli ve 15 yıldır güreş ağalığı yapan Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodenstaff ihaleye katıldı. İhale 23 milyon liradan açıldı. Ağa adaylarından Selim ve Bodenstaff bir süre pey yükselttikten sonra çekildi. Ufuk Özünlü, verdiği 31 milyon 571 bin 952 liranın sembolik anlamı olduğunu 57'nin Sinop'un plakası, 1952'nin de babasının doğum yılı olduğunu belirtti. Fiyatı artırması yönünde gelen bir teklif üzerine Özünlü, "İstanbul'un plakasını vererek peyi 34 milyon 571 bin 952 liraya yükseltiyorum" dedi.

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