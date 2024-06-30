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Cenk Tosun bombası

Sarı-Lacivertliler, A Milli Takım’ın 33 yaşındaki golcüsü Cenk Tosun’un menajeri ilk teması kurdu. EURO 2024 sonrası yüz yüze görüşülecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Cenk Tosun bombası

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Fenerbahçe'de transfer döneminde fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 24 Haziran'da başlayan transfer döneminde Levent Mercan'ı kadrosuna kattı. Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle yıldız oyuncuların peşine düşen Sarı-Lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Boşnak golcü Edin Dzeko'nun olası ayrılığı durumunda 3 golcü almak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli yıldızımız Cenk Tosun ile temaslara başladı. Fenerbahçe kurmaylarının 33 yaşındaki golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yöneticilerin EURO 2024 sonrasında Cenk Tosun ile yüz yüze bir görüşme yapacağı belirtildi. A Milli Takımımız'ın Çekya zaferinde başrolü oynayan ve oyuna girdikten sonra golünü atan Cenk Tosun'un da teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de geride kalan sezonda 34 karşılaşmada görev alan tecrübeli golcü, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

23 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için şimdiye kadar 23 milyon Euro bonservis ödendi. Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

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