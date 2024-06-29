Galatasaray’ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu: Hedefimiz Milli Takım

Okan Buruk ile birlikte üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, özel açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, "Sevgili Okan hocamızla biz Elazığ'da başladık. Başlarken hedeflerimizden biri Galatasaray'da antrenör olmaktı. Önümüzde milli takım ve Avrupa var. Şu an ulaşabileceğimiz noktalar bunlar. Galatasaray'da görev yaparak zaten en önemli durumdayız. Burada süreklilik önemli. Ancak şartların değişiminde ne olabilir diye düşündüğünüzde Avrupa'da bir takım çalıştırmak Türk antrenörleri için önemli" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN