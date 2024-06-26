Promosyona çifte zam!

Emekliler, dul ve yetimler Temmuz zammı için gün sayarken, maaşlarla birlikte promosyonlar da yenilenecek. Bankalar promosyon kampanyalarını güncelleyecek. Ayrıca pek çok emekli de Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçeceği için daha yüksek promosyon alma imkanını elde edecek. İşte detayları...

Bankalar promosyon tutarlarını '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üstü' şeklinde olmak üzere 4 maaş dilimine göre belirliyor. Temmuz'da emekli, dul ve yetim aylıkları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 25-26, memur emeklilerine yüzde 20-21 zam bekleniyor. Bu zam ile pek çok emekli, dul ve yetime bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanma yolu açılacak.

EMEKLİLER NE YAPMALI?

Bu nedenle Temmuz zammıyla bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanabilecek olan emekliler, önümüzdeki ayı beklerse daha yüksek ödeme alabilecek. Promosyon tutarını güncellemiş olan emekliler için de fırsat sürüyor. Bu emekliler de kalan sürenin tutarını bankasına iade ederek ya aynı bankadan ya da başka bankadan promosyonunun artırılmasını isteyebilecek.

TUTARLAR 18 BİN TL'Yİ GEÇER Mİ?

Temmuz'da ayrıca bankaların promosyon kampanyaları da değişecek. Bankalar halen hiç şartsız 15 bin, otomatik fatura talimatı verme, harcama yapma ya da emekli yakınını getirme gibi şartlarla da 18 bin liraya varan promosyon ödüyor. Bu tutarların Temmuz ayıyla birlikte yükselmesi bekleniyor. Eğer promosyon tutarı yükselirse sadece bir üst maaş dilimine geçecek olan emekliler değil, tüm emekliler bu imkanı değerlendirebilecek.



ÖRNEKLERLE ARTIŞ TUTARI

Vefat eden eşinden 9 bin lira ölüm aylığı alan kişi, halen 10 bin liranın altı aylıklar için belirlenen en az 5 bin, kampanyalara göre en çok 9 bin 250 lira promosyon alabiliyor. Bu kişinin aylığı Temmuz'da 10 bin lirayı aşacağı için promosyonu da 8 bin-13 bin lira olacak.

Kök aylığı 14 bin lira olan emekli halen '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen 8 bin-13 bin lira promosyonu alabiliyor. Temmuz'da bu emeklinin aylığı 15 bin lirayı aşacak. Bu emekli '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonunu alabilecek. Buna göre en az 10 bin, en çok da mevcut kampanyalara göre 15 bin 500 lira promosyon imkanı doğacak.

Şimdi 18 bin lira alan bir emekli halen '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bunun tutarı da en az 10 bin, en çok ise 15 bin 500 lira oluyor. Temmuz zammıyla birlikte bu emekli aylığı 20 bin lirayı aşacak. Bu emekli en üst maaş dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyondan faydalanabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 18 bin lira promosyon alma imkanı söz konusu olacak.



MAAŞA GÖRE KİM, NE ALIYOR?

Mevcut kampanyalar kapsamında 4 maaş dilimine göre belirlenen promosyon tutarları şöyle:

- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL promosyon

- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL promosyon

- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL promosyon

- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL promosyon

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