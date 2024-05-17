Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Jahovic, "Yeni bir albüm hazırlığı içindeyim. Sık sık Sırbistan'a gidip geliyorum. Türkiye'den birçok müzisyen arkadaşla birlikte 16 şarkılık bir albüm hazırlıyoruz. Albümü Sırbistan için yapıyorum. Burada olmasa da kariyerim Sırbistan'da devam ediyor.

Uzun süredir ortalarda görünmemenin sebebi; biz sarkıcılar albüm çıkmadan önce uzun süre ortalarda görünmek istemeyiz" dedi. Sandal ile evliliğini 2018 yılında sona erdiren ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan Jahovic, "Yaman ve Yavuz büyüdüğü için şimdiki ev bize küçük geliyor ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na taşınıyoruz. Benim Mustafa'ya gönül kırgınlığım yok, herkesin hayatı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Ünlü güzel, "Hayatınızda kimse var mı?" sorusuna, "Hayatımda kimse yok. Evlilik benim için hafife, alınacak bir şey değil. Ben evlendim 10 yıl evli kaldım. Ben evlendiğimde hayat boyu evli kalmak istedim ama olmadı. Evlenirsem çocuklardan izin alacak değilim ama yine de onlar için uygun bir olması önemli" diye konuştu.