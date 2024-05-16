‘Yurt’un galası yapıldı

Nehir Tuna'nın dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan ve İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Film' seçilerek Altın Lale Ödülü'nün sahibi olan 'Yurt' filminin galası,yapıldı. Filmde Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü alan Florent Herry yaparken, kurgusunu Ayris Alptekin, müziklerini de Avi Medina üstlendi. Galaya, Damla Sönmez, Sümeyye Aydoğan ve Ece Dizdar gibi isimler katıldı.

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