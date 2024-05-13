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Paket oyununa çözüm önerisi

Çok sayıda paketli üründe gramajın düşürülüp fiyatın artırıldığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, ‘Paketli ürünlere gramaj standardı getirilsin’ dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Paket oyununa çözüm önerisi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Paketli ürünlere gramaj standardı getirilsin" çağrısı yaptı. Çok sayıda paketli üründe gramajın düşürülüp fiyatın artırıldığını, böylece ürüne çifte zam yapıldığını belirten Palandöken, daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hilelerinin tüketicinin kafasını karıştırdığını ve farklı markalara ait aynı ürünler arasında karşılaştırma olanağını ortadan kaldırdığını söyledi. Gramaj hileleriyle ilgili çok sayıda firmaya ceza verildiğini anımsatan Palandöken, "Sorunun çözümü belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir. Özellikle gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ürünler için standart oluşturulması çok gerekli" dedi. Palandöken, vatandaşlara, haksız bir uygulamaya maruz kaldıklarında 'ALO 175'i aramaları çağrısında bulundu.

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