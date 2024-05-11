Baş ağrısına acımayın

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrıyı azaltan besinler şöyle sıralanıyor:

YEŞİL SEBZELER: Bolca magnezyum içeren bu besinler migren ağrılarını azaltır.



FINDIK: Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını hafifletir. Migren ağrılarına iyi gelir.



TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.

MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.

ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca gerginlik sonrası oluşan ağrıları dindirir.



KAFEİN: Her gün bir veya iki fincan kahve veya çay, özellikle kafein eksikliğinden kaynaklanan bir baş ağrısını hafifletir. Kan damarlarının boyutunu azaltarak daha iyi kan akışı sağlar.



ZENCEFİL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migren ağrısına iyi gelir.