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Baş ağrısına acımayın

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Baş ağrısına acımayın

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Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrıyı azaltan besinler şöyle sıralanıyor:

YEŞİL SEBZELER: Bolca magnezyum içeren bu besinler migren ağrılarını azaltır.

FINDIK: Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını hafifletir. Migren ağrılarına iyi gelir.

TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.

MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.

ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca gerginlik sonrası oluşan ağrıları dindirir.

KAFEİN: Her gün bir veya iki fincan kahve veya çay, özellikle kafein eksikliğinden kaynaklanan bir baş ağrısını hafifletir. Kan damarlarının boyutunu azaltarak daha iyi kan akışı sağlar.

ZENCEFİL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migren ağrısına iyi gelir.

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