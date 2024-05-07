90 ülke İstanbul’da buluşuyor

Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve RX TÜYAP iş birliği ile 9 Mayıs'ta kapılarını açıyor. 90 ülkeden 25 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin beklendiği Avrasya Hırdavat Fuarı, Fastener Expo Eurasia Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.

500 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

12 milyar dolar seviyelerinde ihracat kapasitesiyle hırdavat sektörünün ev sahipliği yaptığı fuarın gelecek açısından çok büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye'nin gelecekte hırdavat sektörünün dünyadaki önemli merkezleri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, üretici, distribütör ve dağıtıcı firmalarla birlikte dünyada hırdavatın merkezinin İstanbul ve Türkiye olması yönünde buluşmalara, fuarlara devam ettiklerini kaydetti. 500 milyar dolarlık dünya hırdavat pazarından Türkiye'nin yüzde 2 seviyesinde pay aldığının bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Türkiye pazar payını artırmak için büyük bir fırsat yakalamış durumda. Hardware Eurasia Fuarı'nı ve İstanbul'u hırdavat endüstrisinin dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.