PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

90 ülke İstanbul'da buluşuyor

Dünyada 500 milyar dolarlık pazar payına sahip hırdavat sektörü bu hafta İstanbul’da Avrasya Hırdavat Fuarı’nda buluşuyor. HISIAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ‘Fuarı ve İstanbul’u hırdavat endüstrisinin dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz’ diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
90 ülke İstanbul’da buluşuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve RX TÜYAP iş birliği ile 9 Mayıs'ta kapılarını açıyor. 90 ülkeden 25 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin beklendiği Avrasya Hırdavat Fuarı, Fastener Expo Eurasia Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.

500 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR
12 milyar dolar seviyelerinde ihracat kapasitesiyle hırdavat sektörünün ev sahipliği yaptığı fuarın gelecek açısından çok büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye'nin gelecekte hırdavat sektörünün dünyadaki önemli merkezleri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, üretici, distribütör ve dağıtıcı firmalarla birlikte dünyada hırdavatın merkezinin İstanbul ve Türkiye olması yönünde buluşmalara, fuarlara devam ettiklerini kaydetti. 500 milyar dolarlık dünya hırdavat pazarından Türkiye'nin yüzde 2 seviyesinde pay aldığının bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Türkiye pazar payını artırmak için büyük bir fırsat yakalamış durumda. Hardware Eurasia Fuarı'nı ve İstanbul'u hırdavat endüstrisinin dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA