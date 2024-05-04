Gazze dersi

İsrail'in Gazze'deki katliamı üniversite öğrencilerinin de sabrını taşıdı. ABD'deki Gazze protestoları Avrupa'ya yayıldı. İngiltere, Fransa ve Almanya'da öğrenciler Filistin'e destek gösterileri başlattı. İsrail'e lanet yağdırdı.

ÇADIR KURDULAR

Fransa'nın prestijli okullarından Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek eylemi yaptı. Fransız polisi ise öğrencilere şiddet uyguladı. İngiltere'deki üniversiteler de protestolara katılmaya başladı. Manchester Üniversitesi'nden öğrenciler, kampüslerdeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarak diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu. Almanya'da da gösteriler vardı. Öğrenciler Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesinde oturma eylemi düzenledi. Göstericiler "Özgür Gazze", "Almanya, İsraile silah sevkiyatını durdur" şeklinde sloganlar attı.