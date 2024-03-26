Okul yemeğine indirimli tarife teklifi

Velilerin karşısına yüksek yemek faturasıyla çıkan özel okullara yemek sanayicilerinden indirimli tarife teklifi geldi. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, özel okullarda verilen yemek fiyatlarının öğrenci başına yıllık 80 bin liraya kadar çıktığını belirterek, "Yemek sanayicileri olarak özel okulların vereceği yemeği günlük 200, yıllık 30 bin liraya yapmaya hazırız" dedi.

BABAYA 110, ÇOCUĞA 533 TL

Yemek sektöründe tabldot olarak 4 çeşit yemekten oluşan menüyü, fabrikalarda çalışan, ihracat için üretim yapan sanayiciye 110 ila 125 lira arasında verdiklerini ifade eden Bozdağ, aynı yemeğin özel okullarda çok yüksek fiyatlara sunulduğunu söyledi. Bozdağ, "Annesi, babası ve ağabeyi bu fiyatlar arasında yemek yerken, öğrencinin yemeğini özel okullar 350 ila 500 lira arasında veriyor. Özel okullarda yemek ücreti senelik 80 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu. Çocukların 8 ay boyunca eğitim gördüklerini ancak aşağı yukarı 150 gün boyunca okula gittiklerini vurgulayan Bozdağ, yemek ücretlerinin 533 liraya denk geldiğini kaydetti.

'ARA ÖĞÜN 40 TL'Yİ GEÇMEZ'

Bozdağ, özel okulların da kendi içinde masrafları olduğuna dikkati çekerek, "Burada özel okulların savunduğu bir şey var, 'Ara öğün veriyoruz' diyorlar. Ara öğün 40 lirayı geçmez. Dolayısıyla biz yemek sanayicileri olarak özel okulların vereceği yemeği günlük 200, yıllık 30 bin liraya yeni dönemde yapmaya hazırız. Bugünlük rakamları söylüyoruz" ifadelerini kullandı.