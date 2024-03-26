Cimbom’a coşkulu karşılama

Milli maçlar sebebiyle Trendyol Süper Lig'e verilen arayı en iyi şekilde geçirmek isteyen Galatasaray, dün kamp yapacağı Antalya'ya gitti. Sarı-Kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Galatasaray taraftarları Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Cimbom'un Antalya kampı 28 Mart Perşembe günü tarihinde sona erecek. Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, 2 Nisan'da Atakaş Hatayspor ile lig maçı oynayacak.



Taraftarlar, havalimanında karşıladıkları Galatasaraylı futbolculardan Kerem Demirbay ve Dries Mertens ile fotoğraf çektirdi. Ayrıca tezahürat yaptı.