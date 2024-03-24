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Gıda hileleri arttı: Ucuz üründen uzak durun

Ramazan ile birlikte merdiven altı gıda üretimi arttı. 250 liraya pastırma-sucuk, bezelyeli baklava, sahte bal, boyalı zeytin, kanserojen boyalar tehlike saçıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Gıda hileleri arttı: Ucuz üründen uzak durun

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Sırf ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim" dedi. Vatandaşları uyaran Palandöken, "Özellikle alışverişlerin arttığı Ramazan ayında ve bayram arifesinde merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı ne yazık ki artıyor. Et ve et mamulleri son derece tehlikeli. Bunlarda her türlü gıda nizamnamesine uyulmadan akşam saatlerinde kalabalık caddelerde korsan satıcılar tezgâh açıyor ya da arabaların arkasında baklava satıyor" ifadelerini kullandı.

250 TL'YE PASTIRMA!
Palandöken, merdiven altı üreticilerinin ve haksız fiyat artışları yaparak Ramazan'dan rant sağlayan fırsatçıların Ramazan ayında artan gıda alışverişlerini fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Bildiğiniz üzere cevizin, fıstığın, yağın ve unun kilogram fiyatı belli.

Dolayısıyla her şeyin açıkta satıldığı gıda maddelerinin özellikle biz yerinden getiriyoruz diyerek zeytin, peynir, tereyağı, bal ve reçel gibi ürünleri arkasında satıyorlar. Fiyat artışlarını bahane edip gerçek zeytinyağı deyip ne olduğu belli olmayan yağlar, glikoz şurubu ile üretilmiş birçok unlu mamul bu şekilde satılıyor. Fiyatlar cazip oluyor ancak vatandaş otokontrolünü yapacak. Kıymanın kilosunun 400 lira olduğu bir yerde gidip de 250 liraya pastırma, sucuk alınırsa sağlımızı tehlikeye atmış oluruz. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler gerekli takibi yapsa da vatandaşın bunlara pirim vermemesi lazım" şeklinde konuştu. Vatandaşlar özellikle gıdaya talebin arttığı dönemlerde bu sahtekarların hortladığını belirterek, halkın sağlığı ile oynayanlara en ağır cezaların verilmesini istedi.

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