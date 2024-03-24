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Emekliye yeni maaş: Destek paketinin detayları belli oluyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in açıklamaları gözleri emeklilerle ilgili yapılacak desteklere çevirdi. Taban maaş ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken, çalışılan günün de emekli maaşında etkili olması konuşuluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Emekliye yeni maaş: Destek paketinin detayları belli oluyor!

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Milyonlarca emekli için Ocak ayında aylıklara yüzde 49.25'lik zam yapılmıştı. Ardından bayram ikramiyelerine yüzde 50 artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı. Nisan'ın ilk haftasında emekliler Ramazan bayramı ikramiyelerini almış olacak. Daha sonra Kurban bayramında da 3 bin lira ödenecek ve toplam 2024 yılı ikramiyesi 6 bin liraya ulaşacak. Bu yılın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmesinin ardından destekler bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, onların yaşam standartlarını yukarı çekecek, gelirlerini artıracak birçok düzenleme ve değişiklik de gündeme gelecek.

KÖK MAAŞA SEYYANEN ARTIŞ
Üzerinde çalışılan destekler kapsamında kök maaşların yükseltilmesi olduğu da belirtiliyor. Bilindiği gibi birçok emekli asgari ücretle çalışmasından dolayı, ya da 3600 kısmi emeklilik, 1800 gün malulen emeklilik gibi sebeplerle düşük maaş alıyor. Bu emeklilere yapılan seyyanen artış ile birlikte kök maaşları taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanıyor.

Böylece kök maaşı kaç lira olursa olsun tüm emekliler en az 10 bin lira maaş alıyor. Daha önce 7.500 TL olan bu taban maaş Ocak aşında yüzde 33'lük artışla 10 bin liraya çıkartılmıştı. Burada taban maaş ile ilgili iki formülün gündeme geldiği belirtiliyor. Bunlardan birisinin taban maaş ile kök maaşın eşitlenmesi. Böylece seyyanen destek zam döneminde maaşa eklenerek zamlar bunun üzerinden yapılabilecek. Ancak burada taban maaşı hemen üstünde aylığı olan emekliler açısından bir haksızlık ortaya çıkmaması da gerekiyor. Bu yüzden ince bir çalışma yürütülmesi lazım geliyor. İkinci formül ise emekli aylığını ve özellikle taban maaşı belirleyen kriterler arasına çalışılan gün sayısının da eklenmesi. Böylece çalışma hayatında daha fazla kalan sigortalılar, daha yüksek taban maaş alacak. Yaşa ve çalışılan güne göre taban maaş belirlenmiş olacak.

2024 YILINDA EMEKLİLER İÇİN ATILAN ADIMLAR
- SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.

- Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

- 2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak.

- Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.

İKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Emeklilerle ilgili maaşlar dışında da bazı indirim ve ayrıcalıklar, bazı destekler yine gündemde yerini koruyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Nisan ayında meclisin açılmasıyla birlikte emeklilerle ilgili desteklerin değişik paketler halinde TBMM gündemine geleceğini söylemişti. Bu düzenlemeler arasında belediye hizmetlerinde, ulaşımda enerjide indirimler olabileceği gibi, bankalar tarafından emeklilere finansal destek, kamu tesislerinden indirimli yararlanma h-gibi haklar da olabilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Geçtiğimiz gün açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emeklilerin zam beklentilerinin karşılanacağını belirterek, "Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak" demişti. Şahin emeklilerle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü de belirtmişti. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da emekliler için bir emekli kart üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu karta yüklenecek para ile emekliler faturalarını ödeyebilecek, market alışverişi yapabilecek. Emekli kart uygulamasını bazı belediyeler de gündemine almış durumda.

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