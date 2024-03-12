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2024 Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu

1929’dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü yıldızlar kırmızı halıya damga vurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
2024 Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu

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Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Poor Things"teki rolüyle Emma Stone alırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Oppenheimer"daki rolüyle Cillian Murphy'ye verildi.

ŞIKLIK YARIŞI!
2024 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlü isimleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. Akademi Ödülleri'nde heykelciği kaldıranlar kadar kırmızı halı geçişleri de ilgi gördü. Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Zendaya ve daha pek çok ünlü isim kırmızı halıda bakışları üzerlerine topladı.

ELBİSESİ YIRTILDI!
Emma Stone ödülünü almak için sahneye çıktığında zor anlar yaşadı. Stone sahnede yürürken elbisesinde bir sorun olduğunun sinyalini verdi ve bunu duygusal konuşması sırasında hemen kabul etti. Elbisesinin arkasındaki sorunu da elleriyle gösteren Stone, "Elbisem yırtıldı. Eminim" diyerek yaşadığı zorluğu ifade etti.

MİLYONLAR KAZANDI!
"Oppenheimer" filmiyle ödülleri toplayan Christopher Nolan, filmden 72 milyon dolarlık gelir elde ederek tek filmle en çok kazanan yönetmenler arasına da girdi. Öte yandan "Oppenheimer" filmi 958 milyon dolar gişe hasılatı da yakaladı.

SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKTI!
96'ncı Oscar Ödülleri'nde elbette ilginç anlar da yaşandı. John Cena "Poor Things"e ödül takdim ederken Oscar sahnesine çıplak çıktı. Hiçbir şey giymeyen Cena o anlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Cena'ya daha sonra perde giydirildi ve konuşmasını öyle yaptı.

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