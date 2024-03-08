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Uzmanı uyardı: Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığı kolorektal kansere yakalanma riskini artırıyor

Kolorektal kanserler, kalın bağırsak ve bağırsakların son bölgesini oluşturan rektumda gelişiyor. Erken müdahale edilmezse ölüme götürüyor. Prof. Dr. Esra Kaytan, "Kırmızı ve işlenmiş eti azaltın" diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Uzmanı uyardı: Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığı kolorektal kansere yakalanma riskini artırıyor

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Dünyada her yıl 20 milyondan fazla kişiye kanser teşhisi konuluyor. Hastaların yarısına yakını hayatını kaybediyor. 2050 yılında her yıl 35 milyondan fazla kişiye kanser teşhisi konulacağı öngörülüyor. Meme, akciğer ve kolorektal kanserler en sık görülen kanserlerin başında geliyor.

Sindirim sisteminin bir parçası olan bağırsakların son bölgesini oluşturan rektumda gelişen kolorektal kanserlerden korunmak için beslenme, egzersiz, kilo yönetimi ve düzenli doktor kontrolleri gibi konularda yaşam tarzı değişiklikleri yapması gerekiyor. Tüm kanserlerde olduğu gibi kolorektal kanserlerde de erken teşhis, tedavinin planlaması ve başarısında büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Kolorektal kanserler, genellikle polip adı verilen küçük, iyi huylu tümörlerin zaman içinde tümöre dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Kronik kabızlık, ailevi polip sendromları, aşırı kilo, sedanter yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığı kolorektal kansere yakalanma riskini artırıyor.

50 YAŞ SONRASI KOLONOSKOPİ
Rektumda yeni oluşmaya başlayan tümörler ilk başta belirti veriyor. Ancak ishal veya kabızlık atakları gibi anormalden bağırsak değişimleri hafife alınmaması gerekir. Endoskopi ve kolonoskopi 50 yaşından sonra öneriliyor, 3-5 yılda bir tekrarlanması gerekiyor. 40 yaş ve öncesi kolonoskopi ve kontroller tekrarlanmalıdır.

DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPIN
Kolorektal kanser riskini en aza indirmek için bu önlemleri almanız gerekir; Sebze, meyve, kepekli tahıl ve baklagiller gibi yüksek lifli sağlıklı besinleri tüketin, sindirim sisteminizi düzenleyerek kolon sağlığınızı destekleyin. Kırmızı ve işlenmiş et tüketimini sınırlayın. Düzenli egzersiz yapın. Kilonuzu koruyarak kontrol altında tutun. Alkol ve sigara kullanımını sınırlayın ya da tamamen bırakın. D vitamini seviyenizi kontrol edin.

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