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Fenerbahçe Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor! Yıldız oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi Haziran ayında bitiyor

Fenerbahçe yönetimi ismi daha önce Galatasaray ile anılan ve birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Portekizli 10 numara Rafa Silva’nın menajeri ile masaya oturma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler, imza parası vermeye de hazır.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Fenerbahçe Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor! Yıldız oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi Haziran ayında bitiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da önümüzdeki sezonun hamlelerini yapıyor. Sarı-Lacivertliler ismi bir dönem Galatasaray ile birlikte anılan Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor. 10 numara dışında sağ kanat ve sol kanat da oynayabilen Rafa Silva'nın sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Rafa Silva ile birçok Avrupa kulübü de ilgileniyor. Sarı-Lacivertli kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında. 30 yaşında ve 1.72 boyunda olan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında. 2019 yılındaki piyase değeri ise 30 milyon Euro'ydu. Silva 25 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi. Bu sezon 36 resmi maçta Benfica formasını terleten Silva 14 gol, 12 asist gibi dikkat çekici bir istatistiğe de sahip.

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