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2024’ün en iyisi: Cengiz Ünder yeni yıla müthiş başladı

Son haftalarda Fenerbahçe’yi adeta sırtlayan Cengiz Ünder, attığı 7 golle dünyanın en önemli 15 liginde 2024 yılının en skorer ismi olmayı başardı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
2024’ün en iyisi: Cengiz Ünder yeni yıla müthiş başladı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder müthiş çıkışıyla dikkat çekiyor. Cengiz Ünder dünyanın en önemli 15 ligi baz alındığında 2024 yılının en gülcü ismi oldu. 2024 yılında 7 gol atan Cengiz Ünder zirveyi aynı gol sayısına sahip AEK'li Ezeguiel Ponce ile paylaştı.

3. sırada 6'şar golle bir başka AEK'li futbolcu Levi Garcia, PSV'li Luuk de Jong, Juventus'lu Dusan Vlahovic, Beşiktaşlı Semih Özsoy ve Başakşehirli Piatek yer aldı. Fenerbahçe'nin en formda ismi olan Cengiz Ünder bu sezon pozisyonu gole çevirme oranında kendini aşarken yükselişiyle Sarı-Lacivertlilerin 1 numarasına adını yazdırdı. 16 lig maçında rakip kalelere 27 şut çeken başarılı futbolcu, 8'inde ağları bulup yüzde 30'luk değerle takımının en iyisi oldu. Kariyerinin de en iyi seviyesine ulaştı.

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