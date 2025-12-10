PODCAST CANLI YAYIN

Yeni transferin bileti kesildi! Beşiktaş'a İsviçre'den sol bek

Beşiktaş, ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, sol bek pozisyonunda yaşanan verim sorunu nedeniyle rotasını yeni bir isme çevirdi. Benfica’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan David Jurasek’in performansından memnun olmayan Beşiktaş, oyuncu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen David Jurasek, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle ara transfer döneminde takımdan ayrılacak ilk isimlerden biri olacak. Teknik ekibin raporları doğrultusunda Jurasek'in takımdaki geleceği şekillenirken, siyah-beyazlı yönetim sol bek rotasyonunu güçlendirmek için yeni bir transfer arayışına hız verdi.

HEDEF YENİDEN JAOUEN HADJAM

Beşiktaş'ın sol bek transferi için listesindeki ilk isim netleşti. Daha önce de gündeme gelen Jaouen Hadjam, yeniden siyah-beyazlıların hedefi haline geldi. Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Young Boys forması giyen 22 yaşındaki Cezayir asıllı sol beki kadrosuna katmak için girişimlerini yeniden başlattı. Teknik heyetin fiziksel kapasitesi, atletizmi ve hücum katkısıyla dikkat çeken Hadjam'ı uygun bir profil olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Jaouen Hadjam (AP)Jaouen Hadjam (AP)

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Jaouen Hadjam, Young Boys ile geçirdiği sezonda gösterdiği istikrarlı performansla birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Bu sezon 25 maçta görev alan genç sol bek, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli bir hücum etkisi sundu. Özellikle çizgi kullanımı ve top taşıma yeteneğiyle ön plana çıkan Hadjam, Beşiktaş'ın oyun yapısına uygun bir seçenek olarak görülüyor.

Jaouen Hadjam (AP)Jaouen Hadjam (AP)

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Jaouen Hadjam'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Genç oyuncunun İsviçre temsilcisi Young Boys ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu durum transfer görüşmelerinde Beşiktaş için mali açıdan dikkat edilmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor.

Jaouen Hadjam (AP)Jaouen Hadjam (AP)

BEŞİKTAŞ'TA SOL BEK İÇİN KRİTİK DÖNEM

Siyah-beyazlı ekip, Jurasek'in ayrılığı sonrasında sol bek pozisyonunda oluşacak boşluğu devre arasında mutlaka doldurmak istiyor. Yönetim ve teknik heyet, Hadjam transferinin olumlu sonuçlanması halinde takımın savunma hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

