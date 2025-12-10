Yeni transferin bileti kesildi! Beşiktaş'a İsviçre'den sol bek

Jaouen Hadjam (AP)

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Jaouen Hadjam'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Genç oyuncunun İsviçre temsilcisi Young Boys ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu durum transfer görüşmelerinde Beşiktaş için mali açıdan dikkat edilmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor.