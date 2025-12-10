Beşiktaş'ta gündem stoper





RRAHMANI NAPOLİ İLE GÖRÜŞÜYOR



Napoli ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Amir Rrahmani, kulübüyle görüşmeler yapıyor. 1 yıllık opsiyonu bulunan Kosovalı stoperin henüz bir karar vermediği belirtildi. Napoli'nin Rrahmani'yi takımda tutmak istediği ve opsiyonu devreye almayı planladığı kaydedildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun farklı bir kulüpten gelebilecek teklifi de göz ardı etmeyeceği vurgulandı.



DJIKU DA SICAK BAKIYOR



Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'ya Spartak Moskova'ya giden Djiku'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Rus ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Ganalı stoper için kiralama yönteminin devreye alınabileceği kaydedildi. Tecrübeli stoperin İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevmesi Beşiktaş'a avantaj sağlıyor. Kartal'da Napoli'den 31 yaşındaki Kosovalı stoper Amir Rrahmani'de gündemde duruyor. İtalyan kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı olan deneyimli savunmacı da transfer listesinde yer alıyor.