Namağlup seriye devam! Ferencvaros - Rangers: 2-1 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Ferencváros, Rangers’ı Groupama Arena’da ağırladı. Taraftar desteğini arkasına alan Macaristan temsilcisi, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Bojan Miovski'nin golüyle üstünlüğü yakalayan Rangers, ilk yarının son bölümlerinde skoru koruyamadı. Baskısını artıran Ferencváros, 45+5. dakikada Bence Ötvös'ün golüyle devreye eşitlikle girdi.
VARGA'NIN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Ferencváros, aradığı golü 73. dakikada Barnabas Varga ile buldu. Bu gol, hem geri dönüşü tamamladı hem de ev sahibine değerli bir galibiyet getirdi.
FERENCVAROS NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Alınan bu sonuçla Ferencváros, Avrupa Ligi'ndeki dördüncü galibiyetine ulaştı ve yenilgisiz ilerleyişini devam ettirdi. Rangers ise bu sezon beşinci mağlubiyetini yaşadı ve galibiyetle tanışamadı.
Ferencváros, aldığı üç puanla puanını 14'e yükselterek sıralamada beşinci basamağa çıktı. Rangers ise 1 puanda kalarak 34. sırada yer aldı.
SONRAKİ HAFTA PROGRAMI
Turnuvanın bir sonraki haftasında Ferencváros sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Rangers ise Ludogorets'i ağırlayarak ilk galibiyetini aramaya devam edecek.