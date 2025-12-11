Namağlup seriye devam! Ferencvaros - Rangers: 2-1 | MAÇ SONUCU

Ferencvaros Rangers'i 2-1 yendi (EPA)

VARGA'NIN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Ferencváros, aradığı golü 73. dakikada Barnabas Varga ile buldu. Bu gol, hem geri dönüşü tamamladı hem de ev sahibine değerli bir galibiyet getirdi.