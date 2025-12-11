PODCAST CANLI YAYIN

Berke Özer İsviçre'de de sahnede! Yine penaltı kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, Young Boys deplasmanına konuk oldu. Fransız ekibinin kalesini koruyan milli futbolcu Berke Özer, kritik bir performansa daha imza attı.

Mücadelenin 35. dakikasında Young Boys forması giyen Virginius penaltı vuruşu için topun başına geçti. Berke Özer, doğru köşeyi tahmin ederek kritik kurtarışa imza attı ve takımını oyunda tuttu.

Berke Özer'in Young Boys maçında kurtardığı penaltı (AFP)Berke Özer'in Young Boys maçında kurtardığı penaltı (AFP)

ROMA VE PAOK'TAN SONRA YOUNG BOYS'A DA GEÇİT VERMEDİ

Milli eldiven, daha önce Roma karşısında üç kez üst üste penaltı kurtarmış; PAOK maçında da rakiplerinin penaltıdan gol bulmasına izin vermemişti. Genç kaleci, Young Boys karşısındaki kurtarışıyla Avrupa arenasındaki etkileyici penaltı performansını sürdürdü.

