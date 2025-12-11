Berke Özer İsviçre'de de sahnede! Yine penaltı kurtardı

Mücadelenin 35. dakikasında Young Boys forması giyen Virginius penaltı vuruşu için topun başına geçti. Berke Özer , doğru köşeyi tahmin ederek kritik kurtarışa imza attı ve takımını oyunda tuttu.

Berke Özer'in Young Boys maçında kurtardığı penaltı (AFP)

ROMA VE PAOK'TAN SONRA YOUNG BOYS'A DA GEÇİT VERMEDİ

Milli eldiven, daha önce Roma karşısında üç kez üst üste penaltı kurtarmış; PAOK maçında da rakiplerinin penaltıdan gol bulmasına izin vermemişti. Genç kaleci, Young Boys karşısındaki kurtarışıyla Avrupa arenasındaki etkileyici penaltı performansını sürdürdü.