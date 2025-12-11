Arda Güler için sıraya girdiler! Transferi için kritik rol belirlendi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arsenal , Manchester United ve Liverpool , Arda Güler 'i kadrolarına katmak için Real Madrid 'in kapısını çaldı. Genç yıldızın yaratıcılığı, teknik kapasitesi ve çok yönlülüğü, Premier Lig kulüplerinin ilgisini artırmış durumda.

Arda Güler (EPA)

ARSENAL VE MANCHESTER UNITED EN CİDDİ TALİPLER

Arsenal'ın Arda yarışında en aktif kulüplerden biri olduğu belirtildi. Mikel Arteta'nın genç, çok yönlü ve oyunu yönlendirebilen bir yaratıcı oyuncu arayışında olduğu, Arda'nın hem merkezde hem kanatta oynayabilme özelliğiyle bu profile tam uyduğu ifade edildi.

Manchester United'ın da temaslarını hızlandırdığı aktarıldı. Kırmızı Şeytanların, ikinci bölgeden ceza sahasına koşular yapabilen ve oyun kurulumuna katkı veren bir oyuncu aradığı, Arda'nın bu ihtiyaçlara birebir uyduğu vurgulandı.