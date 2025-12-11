PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler için sıraya girdiler! Transferi için kritik rol belirlendi

A Milli Futbol Takımı’nın ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, İngiltere Premier Lig'in üç devi tarafından transfer listesine alındı. İngiliz kulüplerinin, Arda için Real Madrid ile ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

Arda Güler için sıraya girdiler! Transferi için kritik rol belirlendi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Manchester United ve Liverpool, Arda Güler'i kadrolarına katmak için Real Madrid'in kapısını çaldı. Genç yıldızın yaratıcılığı, teknik kapasitesi ve çok yönlülüğü, Premier Lig kulüplerinin ilgisini artırmış durumda.

Arda Güler (EPA)

ARSENAL VE MANCHESTER UNITED EN CİDDİ TALİPLER

Arsenal'ın Arda yarışında en aktif kulüplerden biri olduğu belirtildi. Mikel Arteta'nın genç, çok yönlü ve oyunu yönlendirebilen bir yaratıcı oyuncu arayışında olduğu, Arda'nın hem merkezde hem kanatta oynayabilme özelliğiyle bu profile tam uyduğu ifade edildi.

Manchester United'ın da temaslarını hızlandırdığı aktarıldı. Kırmızı Şeytanların, ikinci bölgeden ceza sahasına koşular yapabilen ve oyun kurulumuna katkı veren bir oyuncu aradığı, Arda'nın bu ihtiyaçlara birebir uyduğu vurgulandı.

Arda Güler (AA)

LIVERPOOL "YARATICI LİDER" ARAYIŞINDA

Liverpool'un da genç yıldızı yakından takip ettiği belirtildi. Kulübün hücum hattındaki yaratıcı gücü artırmak istediği, Arda Güler'i ise "geleceğin taktik lideri" olarak gördüğü ifade edildi. Yeni yapılanmada genç ve teknik kapasitesi yüksek oyunculara yönelen Liverpool'un Arda'yı ideal hedef olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Arda Güler (AA)

REAL MADRID'İN KARARI KRİTİK ÖNEMDE

Real Madrid cephesi ise gelen teklifleri incelemeye almış durumda. Kulübün genç oyuncu gelişimine büyük önem verdiği, Arda Güler'in hâlâ yükselen bir potansiyele sahip olduğu ve takım içi rekabette önemli bir alternatif olarak görüldüğü belirtildi.

