İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Taksim'de yapılması planlanan cami projesine onay verdiği öğrenildi.
edinilen bilgiye göre, cami projesi 19 Ocak tarihinde onaylanarak, ilgili tüm kurumlara gönderildi.
Projenin onayıyla cami inşaatının başlatılmasının önünde engel bulunmadığı belirtildi.
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