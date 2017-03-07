Güne değer kaybıyla başlayan dolar/TL 3,7060 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün, gün içinde 3,7288 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,35 değer kazancıyla 3,7157'den tamamladı.
Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 3,7060'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kaybıyla 3,9270'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 4,5377'den işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un basın toplantısı ile ADB dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7360 seviyesinin direnç, 3,7000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.
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