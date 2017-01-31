Deutsche Bank hakkında ABD ve İngiltere'de kara para aklama suçlamasıyla birkaç yıldır devam eden hukuksal süreç, banka yöneticileri ile Amerikan ve İngiliz mali birimleri arasında yürütülen uzlaşma görüşmelerinin ardından sonuçlandı.
Buna göre, bankanın ABD'nin New York eyaletinin Mali Hizmetler Birimine 425 milyon dolar, İngiltere'nin Mali Davranış İdaresine ise 204,46 milyon dolar ödemesine karar verildi.
630 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK
İki ülkenin mali birimlerine toplamda yaklaşık 630 milyon dolar ödeyecek Deutsche Bank'ın sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu uzlaşma bedelinin ödenmesiyle sürecin tamamlanmış olacağını belirtti.
Amerikan ve İngiliz mali birimlerinin yaptığı soruşturmada, Deutsche Bank'ın Rusya'daki müşterilerinin Moskova'da ruble ile aldıkları hisse senetlerinin genellikle aynı gün içinde aynı müşterilerle bağlantılı şirketler tarafından Londra ve New York'ta Deutsche Bank üzerinden dolarla alınmasıyla yaklaşık 10 milyar dolar kara para akladıkları tespit edilmişti.
İngiltere'nin piyasa değeri bakımından en büyük bankası olan HSBC de daha önce "kara para aklama" suçlamaları ile ilgili olarak ABD'ye 1,9 milyar dolar uzlaşma bedeli ödemek zorunda kalmıştı.
kalan karakter 1000
ONLARIN NERESİ AK ONLARIN HEPSİ KARA
Ekonomi teröristi banka, Türkiye de her döviz yükselmesinde var
türkiyede dövizi tırmandıran bu banka allah bu etme bulma dünyası beter olsun batsın inşaallah
Almanya,abd ve diğer a.b ülkeleri mükemmel bir kamuflaj ustası.Üzerlerine giydikleri sevecen,hukuk sever,insan hakları savunucusu,insan ve hatta hayvan sevgisine odaklı köstümlerinin altında kanlı faşizm ve kapitalizmin zirvesindeki kişiliklerini saklıyorlar,kamufle ediyorlar ve malesef içimizdeki bunların uşaklığını yapan hainler her şekilde Ülkemizi bu zalimler topluluğuna şikayet ederek alçaklıkta sınır tanımıyorlar.Bu piyonlara en büyük örnek mevcut chp ve iş birlikçisi hdpkk hepimizin bildiği bir kısım kimin vekili olduğu muamma olan kamufleliler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.