Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 18 yaş altı genç ve çocukların da velileri, vasileri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılımına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "2017'de tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmayla küçük yaşlardan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığının kazanılmasını ve BES'in katılımcı bazının tabana yayılarak, sistemin kapsayıcılığının genişletilmesini amaçlıyoruz.'' dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BES'in, vatandaşların emeklilik dönemindeki refahının artırılması hedefindeki en önemli araçlardan biri olduğunu, aynı zamanda kritik bir tasarruf sistemi olarak öne çıktığını söyledi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yurt içi tasarrufların artırılması noktasında sistemin gelişmesine ve yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Şimşek, BES'in kapsayıcılığının artırılmasına yönelik çalışmaları 2013 yılından başlayarak hızlandırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda 2013'ten itibaren sistemdeki katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı vermeye başladıklarını hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"BES'te katılımcı sayısı 2013 yılı başında 3 milyon seviyesindeyken 28 Ekim 2016 itibarıyla 6,5 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise yaklaşık 20 milyar liradan devlet katkısı dahil 58,6 milyar liraya yükseldi. BES'te otomatik katılım uygulamasına ilişkin kanuni düzenleme de 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe girecek. Otomatik katılımla ilgili alt düzenleme çalışmalarımızı da yakında tamamlayacağız. Bu çerçevede, önümüzdeki 10 yıllık süreç sonunda yaklaşık 100 milyar liralık bir fonun burada birikmesini öngörüyoruz."

Şimşek, son 3 yılda kaydedilen olumlu sonuçların BES'in kapsayıcılığının artırılması noktasında daha fazla çalışmak için kendilerini motive ettiğini söyledi.

ÇOCUKLARIN YENİ KUMBARASI 'BES' OLACAK

Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES kapsamında yapılan yeni çalışmaya değinirken, 18 yaş altı genç ve çocukların sisteme katılımına imkan sağlanmasına yönelik faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde BES'e girecek katılımcıların fiil ehliyetine sahip bulunmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Şimşek, yapılacak çalışmayla bankacılık işlemlerinde olduğu gibi, velileri veya vasileri aracılığıyla, fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin de bireysel emeklilik sistemine katılabilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bu çalışmayla BES'teki katılımcı bazının tabana yayılarak sistemin kapsayıcılığının genişletilmesini, aynı zamanda da küçük yaşlardan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığının kazanılmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Şimşek, "Bu imkanın, çocukların geleceğine bir güvence sunmak isteyen anne-babalardan önemli oranda ilgi göreceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası çalışmaların, tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemini gösterdiğine işaret eden Şimşek, 18 yaş altı genç ve çocukların BES'e katılımının mümkün hale getirilmesine ilişkin çalışmaları 2017'de tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.