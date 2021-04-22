Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gladstone, 'nin 'Taçsız Kralı'ydı... Cenazesinde geleceğin 2 kralı da vardı

    Gladstone, ’nin ‘Taçsız Kralı’ydı... 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni Westminster Abbey’de yapıldı. Kraliyet Ailesi için oldukça önemli olan bu kiliseye defnedilen eski başbakanı uğurlayanlar arasında, geleceğin 2 kralı da vardı.

    Krallar uğurladı

    William Ewart Gladstone, tarih sayfalarında Türk ve Müslüman düşmanlığı ile yer aldı. Kendisine 'Haçlı Savaşçısı' unvanı taktı. Siyasi hayatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak için uğraştı.

    İngiltere'nin Osmanlı'yı koruma politikasını yeniden yazdı. Kırım Savaşı'ndan Eflak ve Boğdan'ın bağımsızlık ilanına, Mısır'ın işgaline, Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmelerinden Ermeni milliyetçilik hareketlerine kadar Osmanlı'yı zor durumda bırakan pek çok olayda onun imzası vardı.

    Türk-İngiliz ilişkilerinin kaderini belirleyen Gladstone, Ortadoğu'da sınırların yeniden çizilmesinde rol oynadı. Ülkesindeki pek çok siyasetçinin politik görüşünde de onun izi vardı...

        2 BİN 500 KİŞİ KATILDI
        İngiltere'nin Taçsız Kralı olarak adlandırılan William Ewart Gladstone, Catherine Glynne ile evlendikten sonra Hawarden Malikanesi'ne taşındı. Burası onun siyasi sığınağıydı... Kansere yakalanan ve tedavisine Hawarden'de devam edilen Gladstone, 1898'de tam 88 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Ölümü, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

        Normalde dönemin devlet adamları için resmi tören yapılmazdı. Ancak Gladstone için 28 Mayıs'ta büyük bir tören yapıldı. Westminster Abbey'de düzenlenen törene Kraliçe Victoria katılmadı.

        Ancak Gladstone'a saygısını göstermek için oğlu ve torununu cenazeye yolladı. Tabut omuzlarda taşınırken oğlu VII. Edward ile torunu V. George ön sıralarda yer aldı. Eşi, kiliseye girdiğinde herkes ayağa kalktı.

            Cenazesine 2 bin 500 kişinin katıldığı Gladstone, Westminster Abbey'nin Devlet Adamları Köşesi'nde sonsuzluğa uğurlandı.

            ABDÜLHAMİT İZİN VERMEDİ
            William Ewart Gladstone'un ölümü, bütün büyükelçilikler tarafından başkentlere son dakika mesajı olarak geçildi. Osmanlı İmpatratorluğu'nun en büyük düşmanının ölümü ve cenazesiyle ilgili tüm detaylar İstanbul tarafından takip edildi. Osmanlı'nın Londra Büyükelçiliği, cenazeye temsilci gönderilip gönderilmeyeceğini öğrenmek istedi. Ancak 2. Abdülhamid, diplomasi kurallarına aykırı olmasına rağmen cenazeye Osmanlı temsilcisinin gönderilmemesini emretti.

            BLAIR: O BENİM KAHRAMANIM
            Taçsız Kral, yani Gladstone, İngiltere'nin en büyük politikacındandı. Etkisi günümüze kadar uzandı. Nitekim İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, yaptığı bir konuşmasında "Politik ilhamımı Gladstone'dan alıyorum. O benim kahramanım" açıklaması yaptı.

                KÜTÜPHANESİNDEKİ 'İSLAM' DETAYI
                Gladstone,                 koyu bir Hristiyan'dı. Müslümanlara duyduğu kini "Kuran'ı ellerinden almalıyız. Onları ancak böyle yenebiliriz" diyerek anlattı. 35 binden fazla kitabını Hawarden'daki dev kütüphanesine bağışladı. İşte o kütüphanede bir de Hikmet Evi adlı İslam kitaplığı vardı... İslami eserlerin yer verildiği bölümde Kur'an ve Risale-i Nur da var.

                KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Yazı Dizisi Gladstone, İngiltere'nin 'Taçsız Kralı'ydı... Cenazesinde geleceğin 2 kralı da vardı