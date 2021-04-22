KÜTÜPHANESİNDEKİ 'İSLAM' DETAYI

Gladstone, koyu bir Hristiyan'dı. Müslümanlara duyduğu kini "Kuran'ı ellerinden almalıyız. Onları ancak böyle yenebiliriz" diyerek anlattı. 35 binden fazla kitabını Hawarden'daki dev kütüphanesine bağışladı. İşte o kütüphanede bir de Hikmet Evi adlı İslam kitaplığı vardı... İslami eserlerin yer verildiği bölümde Kur'an ve Risale-i Nur da var.

KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL