William Ewart Gladstone, tarih sayfalarında Türk ve Müslüman düşmanlığı ile yer aldı. Kendisine 'Haçlı Savaşçısı' unvanı taktı. Siyasi hayatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak için uğraştı.
İngiltere'nin Osmanlı'yı koruma politikasını yeniden yazdı. Kırım Savaşı'ndan Eflak ve Boğdan'ın bağımsızlık ilanına, Mısır'ın işgaline, Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmelerinden Ermeni milliyetçilik hareketlerine kadar Osmanlı'yı zor durumda bırakan pek çok olayda onun imzası vardı.
Türk-İngiliz ilişkilerinin kaderini belirleyen Gladstone, Ortadoğu'da sınırların yeniden çizilmesinde rol oynadı. Ülkesindeki pek çok siyasetçinin politik görüşünde de onun izi vardı...