Kavalalı, rakiplerini eleyerek valiliğe kadar yükseldi. İlk yıllarda İstanbul ile arasını sıcak tutmaya dikkat etti. Bu sırada 2. Mahmut, Mora isyanını bastırmak için kendisinden yardım istedi. O da Girit, Suriye ve Tranlusşam Valiliğini talep etti. İsyan bastırılınca kendisine sadece Girit Valiliği verildi. Duruma sinirlenen Paşa, Mısır'ın bağımsız olması için diplomatik girişimlere hız verdi. Bunun üzerine 2. Mahmut, Kavala'lıya savaş ilan etti. Ne yazık ki Osmanlı yenildi. Bunun üzerine Mısır valiliğinin Kavalalı ailesinde babadan oğula geçmesine karar verildi.