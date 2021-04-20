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    , Osmanlı'nın en kritik topraklarından biriydi: ise Osmanlı'ya ihanet etti

    , Osmanlı'nın en kritik topraklarından biriydi. Ticaret yollarına hakimdi. Hem Fransa'nın hem de 'nin gözü 'deydi... Napolyon, Mısır'da Amiral Nelson komutasındaki Kraliçe'nin ordusuna yenildi. ise Osmanlı'ya ihanet etti. Sömürgecilerle işbirliğine girdi.

    İhanetin şifresi KAVALA

    Nil'in bereketli toprakları, 1517'de Osmanlı Devleti hakimiyetine girdi. Osmanlı, Halife'nin yaşadığı yer olması nedeniyle Mısır'ın fethiyle büyük bir statü elde etti. Mısır, Osmanlı ordusu için barut ve ip üretti hem de ciddi bir vergi gelirini İstanbul'a gönderdi.

    İNGİLTERE'Yİ TELAŞ SARDI
    18. yüzyıldan itibaren pek çok Avrupa ülkesi sömürgecilik faaliyetlerine hız verdi. İngiltere ve Fransa rekabet halindeydi. 7 Yıl Savaşları'nda sömürgelerini kaybeden Fransa, gözünü Mısır'a dikti. "Mısır'ı işgal edeceğim ve dünyanın kontrolünü ele geçireceğim" dedi. 21 Haziran 1798'de Malta Adası'nı, 22 Temmuz'da ise Mısır'ı işgal etti.

    Fransa'nın ticaret ve sömürge yollarını ele geçirmesini istemeyen İngiltere hemen Amiral Nelson ve donanmasını Akdeniz'e gönderdi. Napolyon ise Osmanlı'ya işgali kabul ettirmek için Suriye'ye yöneldi. Ancak başarı elde edemedi. 1799'de Mısır'ı terk etti.

        FRANSIZLARA BAĞLIYDI
        1769'da Arnavutluk'taki Kavala'da doğan Mehmet Ali Paşa'nın babası çok küçükken hayatını kaybetti. Amcası Tosun Ağa da idam edildi. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya büyük bir nefret besledi. Fransız tütün tüccarı Leon'un yanında büyüdü ve Fransızlara büyük sempati besledi. Doğum gününü bile Napolyon'un doğum tarihi olan 1769 ile değiştirdi.

        Kavalalı, rakiplerini eleyerek valiliğe kadar yükseldi. İlk yıllarda İstanbul ile arasını sıcak tutmaya dikkat etti. Bu sırada 2. Mahmut, Mora isyanını bastırmak için kendisinden yardım istedi. O da Girit, Suriye ve Tranlusşam Valiliğini talep etti. İsyan bastırılınca kendisine sadece Girit Valiliği verildi. Duruma sinirlenen Paşa, Mısır'ın bağımsız olması için diplomatik girişimlere hız verdi. Bunun üzerine 2. Mahmut, Kavala'lıya savaş ilan etti. Ne yazık ki Osmanlı yenildi. Bunun üzerine Mısır valiliğinin Kavalalı ailesinde babadan oğula geçmesine karar verildi.

        AY-YILDIZI GÖĞSÜNDE TAŞIDI
        Amineral Nelson, başarılı bir İngiliz subayıydı. Napolyon'un Mısır'ı işgalinin ardından Kraliçe Victoria'nın emriyle yola çıktı. Akdeniz'de Napolyon'un gemilerini hedef aldı. Muharebede, sağ kolunu kaybetti, ancak başarı kazandı. Osmanlı Nişanı ile onurlandırıldı. Göğsünde taşıdığı 3 nişandan birinde, Ay-Yıldız vardı... Şapkasında ise 2. Selim tarafından hediye edilen ve 13 Fransız gemisini temsilen 13 elmaslı dalın olduğu bir süs taşımaktaydı.

        KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL
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        Haberler Yazı Dizisi Mısır, Osmanlı'nın en kritik topraklarından biriydi: Kavalalı Mehmet Paşa ise Osmanlı'ya ihanet etti