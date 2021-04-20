Nil'in bereketli toprakları, 1517'de Osmanlı Devleti hakimiyetine girdi. Osmanlı, Halife'nin yaşadığı yer olması nedeniyle Mısır'ın fethiyle büyük bir statü elde etti. Mısır, Osmanlı ordusu için barut ve ip üretti hem de ciddi bir vergi gelirini İstanbul'a gönderdi.
İNGİLTERE'Yİ TELAŞ SARDI
18. yüzyıldan itibaren pek çok Avrupa ülkesi sömürgecilik faaliyetlerine hız verdi. İngiltere ve Fransa rekabet halindeydi. 7 Yıl Savaşları'nda sömürgelerini kaybeden Fransa, gözünü Mısır'a dikti. "Mısır'ı işgal edeceğim ve dünyanın kontrolünü ele geçireceğim" dedi. 21 Haziran 1798'de Malta Adası'nı, 22 Temmuz'da ise Mısır'ı işgal etti.
Fransa'nın ticaret ve sömürge yollarını ele geçirmesini istemeyen İngiltere hemen Amiral Nelson ve donanmasını Akdeniz'e gönderdi. Napolyon ise Osmanlı'ya işgali kabul ettirmek için Suriye'ye yöneldi. Ancak başarı elde edemedi. 1799'de Mısır'ı terk etti.