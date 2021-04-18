

AGOP KAZAZYAN



HAZİNEYİ TESLİM ETTİ

Abdülhamid'in Osmanlı hazinesini teslim ettiği kişi Ermeni Agop Kazazyan'dı. Hatta Kazazyan, Sultan'ın kendisine armağan ettiği attan düşüp ölünce annesi "Bir oğlum öldü ama diğer oğlum Abdülhamid ayakta. Bu benim için en büyük tesellidir" diye ağlamıştı. Ermeniler, maarif, adliye, hariciye, elçilik ve konsolosluk gibi pek çok görevde etkin rol aldı. Dadyan Ailesi'nin ise devletteki yeri çok ayrıydı. 3 asır yönetimde etkili olan aile, padişahın takdirini kazandı.