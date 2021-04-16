Din, William Ewart Gladstone'un hayatının merkezine yerleşmişti. Bunu, "Varlığımın kutup yıldızı Hristiyanlıktır" sözleriyle ifade etmişti. Ona göre dünya, iki kutuptan ibaretti. Birinde Helen ve Roma kültürlerinin bulunduğu Hristiyan devletleri, diğeri ise geri kalmışlığın temsilcisi Müslümanlar ve Türkler'di. Hristiyanların yaşadığı yerlerin Türkler'in elinde olması, Gladstone'u çok rahatsız etmişti.
1858'de Yedi Adalar Komiserliği sırasında Türkler'le ilk kez karşılaşmış, nefretini günlüğüne satır satır işlemişti. Gladstone aynı zamanda koyu bir milliyetçiydi. Hep ülkesinin en büyük güç olmasını hedefledi. Ona göre Britanyalılar, dış ülkelere yerleştirilmeli yani sömürgeler elde etmeliydi. Böylece geri kalmış ülkeler modernleşebilecekti.
VİCTORİA TEKLİFİ REDDETTİ
Gladstone'un Türkler'e karşı uyguladığı en belirgin politika, Kırım Savaşı ile geldi. 19. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nin kaderi üzerinde en etkili devlet İngiltere'ydi. Politikası, Osmanlı'yı Rusya'ya karşı korumak üzerineydi. Sömürge yollarını korumak isteyen İngiltere, Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engelleyecek her yolu denedi.