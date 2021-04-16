EFLAKBOĞDAN SORUNU

Osmanlı'ya bağlı olan Eflak ve Boğdan otoritenin zayıf olduğu bir bölgeydi. Gladstone, bu iki ülkenin birleştirilerek bağımsız devlet olmasını hedefledi. Eflak ve Boğdan'ın birleştirilerek Romanya'nın kurulmasını isteyen bir diğer ülke de Fransa idi. Bunun üzerine 1857'de yapılan seçimlerde iyi eyaletin Romanya adı altında birleştirilmesi ve başına da Avrupa hükümdar ailelerinden bir Prens'in getirilmesine karar verildi. Kraliçe Victoria da bu kararı destekleyince Osmanlı karara itiraz edemedi.

KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL