PARA ROTHSCHILD'DEN ÇIKTI

1863'te Mısır Valisi olan İsmail Paşa, eğitimini Paris'te aldı. Tam bir Batı hayranıydı. Mısır'ı kalkındırmak için çok sayıda yatırım yaptı. Bütçede açık verince Avrupa'dan yüksek faizle borç almaya başladı. Döneminde toplam borç tam 90 milyon Mısır lirasına çıktı. En çok da İngiltere'ye borcu vardı. Bunun üzerine İsmail Paşa, Süveyş Kanalı'nda hisselerini İngiltere'ye sattı. Hisseleri İngiliz Başbakan Benjamin Disraeli aldı! 4 milyon Pound'u ise Rothschild ailesi ödedi.