Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hayatını kaybetmesi üzerine yerine Sait Paşa geldi. Fransız okullarında yetişen Sait Paşa'nın en yakın arkadaşı ise Fransa'nın Mısır Konsolosu Mathiue de Lesseps'in tek oğlu Ferdinand de Lesseps'ti...
Sait Paşa, çocukluk arkadaşına Lesseps'e Süveyş Kanalı'nın açılması için imtiyaz istedi. Lesseps, finans kaynakları için arayışa girdi. 1858'de kanal şirketini kurdu ve hisse senetlerini satışa başladı. Her biri 500 franklık 400 bin hisse senedini kendisi aldı.
207 binini Fransa, 85 bin 506 hisse Sait Paşa'ya, 96 bin hisse ise Osmanlı'ya verildi. 8 milyon sterlin toplayan Lesseps, 1859'da kanal yapımına başladı. Kanalın 1869'daki açılışına Napolyon'un karısı İmparatoriçe Eugenie, Avusturya-Macaristan İmparatoru François Joseph, Prusya Prensi Frederik katıldı.