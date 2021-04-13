Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtada 623 yıl boyunca dünyaya hükmetti. 19. Yüzyıldan itibaren başlayan sömürgecilik yarışı, topraklarını hedef haline getirdi. Pek çok ülke, siyasetini Osmanlı'ya göre dizayn etti.
İngiltere de onlardan biriydi. Ülkede 'taçsız kral' denilen Başbakan William Ewart Gladstone, Türk düşmanlığı ile bilindi. Ailesi, eğitimi, arkadaşları hatta eşi bile Türklere olan kinini ilmek ilmek işledi...
İşte İngiltere'nin derin adamının hikayesi... 19. yüzyılın uluslararası politikasını şekillendiren liderlerden William Ewart Gladstone, 1809'da İngiltere Liverpool'da dünyaya geldi. Evleri tüccar, avukat ve doktorların bulunduğu Rodney Caddesi'ndeydi. Ailesi, birkaç kuşak önce İskoçya'dan göçerek Edirnburgh'un kent limanı olan Leith'e yerleşmişti.