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    , 'nin taçsız kralıydı: Tek hedefi Osmanlı'yı Avrupa'dan atmaktı

    , 'nin taçsız kralıydı. Tek hedefi Osmanlı'yı Avrupa'dan atmaktı. Başbakanlığı boyunca 'ndan Balkan isyanına, Mısır'ın işgalinden Ermeni sorununa kadar pek çok olayın ön safındaydı. Ektiği nefret tohumları, 1. Dünya Savaşı'nın temelini attı.

    Sömürgecilik kanında var

    Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtada 623 yıl boyunca dünyaya hükmetti. 19. Yüzyıldan itibaren başlayan sömürgecilik yarışı, topraklarını hedef haline getirdi. Pek çok ülke, siyasetini Osmanlı'ya göre dizayn etti.

    İngiltere de onlardan biriydi. Ülkede 'taçsız kral' denilen Başbakan William Ewart Gladstone, Türk düşmanlığı ile bilindi. Ailesi, eğitimi, arkadaşları hatta eşi bile Türklere olan kinini ilmek ilmek işledi...

    İşte İngiltere'nin derin adamının hikayesi... 19. yüzyılın uluslararası politikasını şekillendiren liderlerden William Ewart Gladstone, 1809'da İngiltere Liverpool'da dünyaya geldi. Evleri tüccar, avukat ve doktorların bulunduğu Rodney Caddesi'ndeydi. Ailesi, birkaç kuşak önce İskoçya'dan göçerek Edirnburgh'un kent limanı olan Leith'e yerleşmişti.

        İSKOÇYA GÖÇMENI AİLE
        William Ewart Gladstone'un dedesi Thomas, Alexander Sommerville isimli şarap tüccarının yanına çırak olarak girmişti. Çok dindar biriydi. Henüz 10 yaşındayken, Evanjelik inanışı hayatının merkezine yerleştirdi.

        Thomas'ın oğlu John, daha iyi bir kazanç için Livepool'a gitti. Burada Hindistan'daki sömürgelerle yakından ilgilendi. Kahve ve şeker ticareti yaparak yılda 40 bin sterlin gelir elde etti. Avam Kamarası'na girdi ve baron ilan edildi. Büyük toprak sahiplerinin kızı Anne Mackenzie ile evlendi. Mackenzie, koyu bir Evanjelist'ti.

        KÖLELİĞİ DESTEKLEDİ
        Ticaretle uğraşan John'un en büyük gücü köleleriydi. Ancak Avam Kamarası'nda liberaller, köleliğin kaldırılmasını istedi. John, bu sırada Güney Amerika'daki Demerara bölgesinde şeker üretiminin tek sahibiydi. 330 kölesiyle bölgeye hakimdi. Bu nedenle köleliği destekledi. Pek çok gazetede, bu konuda yazılar kaleme aldı hatta takdir edildi. 1824'te Liverpool halkı şehre yaptığı katkılardan ötürü kendisine hediyeler verdi.

            KARAKTERİ BÖYLE YOĞURULDU
            Ailesinin baskıcı ve hükmedici tutumu, William Ewart karakterini şekillendirdi. Evanjelik annesi Hristiyan öğretisine önem verdi. Bu nedenle Gladstone, Hristiyanlığı yaşam merkezi haline getirdi. Bu durum hem dini hem de politik inançlarını etkiledi. Bir süre sonra Gladstone, Hristiyanlık harici tüm dinlere ve diğer tüm toplumlara düşmanlık besler hale geldi. En büyük düşmanı ise Müslümanlık ve Türkler'di...

            ROL MODELİ CANNING
            Baba John Gladstone, muhafazakar partidan George Canning ile arkadaşlık etti. Bir dönem Maliye Bakanlığı'nı yapmış olan Canning, İngiltere'nin Çin ve Hindistan'da kurduğu Doğu Hindistan Şirketi'nin başarıya ulaşması için büyük çaba sarf etti. William Ewart, Canning için "Canning'in din ve dünya işlerinde bana öğrettiklerini sorgusuz kabul ettim" demişti.

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            Haberler Yazı Dizisi William Ewart Gladstone, İngiltere'nin taçsız kralıydı: Tek hedefi Osmanlı'yı Avrupa'dan atmaktı