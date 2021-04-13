KARAKTERİ BÖYLE YOĞURULDU

Ailesinin baskıcı ve hükmedici tutumu, William Ewart karakterini şekillendirdi. Evanjelik annesi Hristiyan öğretisine önem verdi. Bu nedenle Gladstone, Hristiyanlığı yaşam merkezi haline getirdi. Bu durum hem dini hem de politik inançlarını etkiledi. Bir süre sonra Gladstone, Hristiyanlık harici tüm dinlere ve diğer tüm toplumlara düşmanlık besler hale geldi. En büyük düşmanı ise Müslümanlık ve Türkler'di...