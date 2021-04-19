'KAN DÖKÜN' EMRİ VERDİ

Ermenilerin ilk isyanı Kahramanmaraş'taki Zeytun kasabasında yaşandı. Bölgenin dışarıya kapalı coğrafi konumu isyanı kolaylaştırdı. Hatta Fransa, kendisinden yardım isteyen Ermenilere silah bile yolladı. Bu tarihin ardından Osmanlı'nın pek çok yerinde Ermeni isyanları başladı. Gladstone da Ermenilere "Kan dökün ki olaya müdahil olalım" çağrısı yaptı. En ses getiren isyan ise Sason'da yaşandı. Mihran Damadyan, bölge halkını "Avrupa bizim arkamızda isyan başlatalım ki devlet kurabilelim" diyerek kışkırttı. Hamparsum Boyacıyan ile birlik olan Damadyan, Sason'un dağlık coğrafyasından faydalandı. 1893'te başlayan isyana 3 bin Ermeni katıldı. Binden fazla Müslümanın öldürüldüğü ortaya çıktı. 2. Abdülhamit'in isyanı bastırmak için aldığı önlemlerin hiçbiri çare olmadı. Avrupalı devletlerin siyasi çıkarları için çıkartılan Ermeni olayları gerçek dışı anlatımlarla dünya kamuoyunda yer aldı. Bu sorun, günümüze kadar ulaştı.