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    Türkleri Avrupa'dan atmayı hedefledi Bulgar isyanlarını fırsat bildi: William Ewart Gladstone'un oPARAsyonu

    Gladstone, Türkleri Avrupa’dan atmayı hedefledi. ’nın fitilini ateşlediği Bulgar isyanlarını fırsat bildi. ’de başlattığı kampanyalarla Osmanlı’ya büyük zarar verdi. ’nde yalnız kalan ve yenilen Osmanlı, Berlin Anlaşması ile Sırbistan, Romanya ve Karadağ’ın bağımsızlığını kabul etti.

    Gladstone'un oPARAsyonu

    Fransız Devrimi'nin ardından başlayan milliyetçilik akımı, Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlere zarar verdi. Rusya, bölgede Ortodoksluk ve Slavizm ideolojisi geliştirdi. İşte bu durum, isyanları ve ayaklanmaları beraberinde getirdi. Bölge halkını Türklere karşı kışkırtma girişimleri kısa sürede yanıt verdi. Böylece 2 Mayıs 1976'da ilk isyan gerçekleşti.

    11 Mayıs-9 Haziran arasında Müslümanlarla Hristiyanlar arasında katliamların sonu gelmedi. Durum, Avrupa'da da yakından takip edildi. İngiltere bölgeye gözlemci olarak Walter Baring'i gönderdi. Baring, hazırladığı raporda 200 binden fazla insanın öldüğünü söyleyerek bölgeye daha fazla dikkat çekmek istedi. Böylece pek çok Avrupa ülkesinde Türklerin ve Müslümanların bölgede soykırım yaptığına dair sesler yükseldi!

    AVRUPA'YI ÖRGÜTLEDİ
    Türkleri Avrupa'dan atmak isteyen Gladstone'un ise fırsat ayağına gelmişti! Katıldığı toplantılarda, Bulgarlara yardım edilmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de Charles Darwin, ve Oscar Wilde, Fransa'da Victor Hugo, Rusya'da Dostoyevski, Tolstoy ve Turgenyev Türk karşıtı yazılarla gündeme geldi.

        MALİ KRİZ BAŞLADI
        Osmanlı, bu sırada mali kriz yaşadı. 1875'te faiz indirimi kararı alarak sıkıntıyı hafifletmeye çalıştı. Ancak bu durum, Osmanlı tahvillerine yatırım yapan yerli ve yabancı finans çevrelerinin tepkisini topladı. 1871'de Dersaadet Tahlivet Borsası Nizamnamesi ile kısa sürede yabancılar Türk borsasını ele geçirmişti. Bu durum İngiltere'deki bono sahiplerini harekete geçirdi. Faiz kararı sonrası parasını kaybedenler Bulgarların başlattığı isyana destek verdi. Hükümetten Osmanlı'ya karşı eylemde bulunmasını istedi.

        TİCARETE HAKİMDİLER
        Bulgar milliyetçiliğinin uyanışında, tüccarlarında büyük etkisi vardı. Sadece İstanbul'da 40 binin üzerinde Bulgar tüccar ve işadamı bulunmaktaydı. Çeşitli şehirlerde ticarete hakim olan Bulgarlar, Viyana, Moskova, Petersburg'da koloniler meydana getirmişti.

        KAMARA'DA BİR YAHUDİ
        Beaconsfield         Lordu Benjamin Disraeli, 1804'te Londra'da dünyaya geldi. Babası Isaac Disraeli, Seferad Yahudilerindendi. Vaftiz sonrası Hristiyanlığa geçti. Balkan ayaklanmasında Osmanlı'nın yanında olunması gerektiğini söyledi.

            İNGİLTERE'DEN AÇIK TEHDİT
            Hindistan İşleri Bakanı Salisbury Sırbistan, Karadağ, Eflak- Boğdan ve Bulgaristan'ın bağımsız olması teklif etti. Abdülhamit'e "Kabul et yoksa Osmanlı yok olur" dedi. Bu sırada Rusya ile 93 Harbi patlak verdi. 1878 Berlin Anlaşması ile Osmanlı, Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın bağımsız olmasını kabul etti.

            OLGA'DAN ETKİLENDİ
            Olga Novikoff, 1840'ta Rusya'da dünyaya geldi. Babası Alexei Krieff orduda askerdi. Ana dili gibi İngilizce, Fransızca ve Almanca'ya hakimdi. Olga'nın kardeşi Türklerle savaşmak için Sırp ordusuna katılmış ve hayatını kaybetti. Bunun üzerine Olga, Türklere karşı büyük kin besledi. Avrupa'da Türklere karşı kamouyu oluşturmak için harekete geçti. En çok da kendisi gibi Türk düşmanı olan Gladstone'u etkiledi.

            KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL
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