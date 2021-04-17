Türkleri Avrupa'dan atmayı hedefledi Bulgar isyanlarını fırsat bildi: William Ewart Gladstone'un oPARAsyonu

Fransız Devrimi'nin ardından başlayan milliyetçilik akımı, Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlere zarar verdi. Rusya, bölgede Ortodoksluk ve Slavizm ideolojisi geliştirdi. İşte bu durum, isyanları ve ayaklanmaları beraberinde getirdi. Bölge halkını Türklere karşı kışkırtma girişimleri kısa sürede yanıt verdi. Böylece 2 Mayıs 1976'da ilk isyan gerçekleşti.
11 Mayıs-9 Haziran arasında Müslümanlarla Hristiyanlar arasında katliamların sonu gelmedi. Durum, Avrupa'da da yakından takip edildi. İngiltere bölgeye gözlemci olarak Walter Baring'i gönderdi. Baring, hazırladığı raporda 200 binden fazla insanın öldüğünü söyleyerek bölgeye daha fazla dikkat çekmek istedi. Böylece pek çok Avrupa ülkesinde Türklerin ve Müslümanların bölgede soykırım yaptığına dair sesler yükseldi!
AVRUPA'YI ÖRGÜTLEDİ
Türkleri Avrupa'dan atmak isteyen Gladstone'un ise fırsat ayağına gelmişti! Katıldığı toplantılarda, Bulgarlara yardım edilmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de Charles Darwin, ve Oscar Wilde, Fransa'da Victor Hugo, Rusya'da Dostoyevski, Tolstoy ve Turgenyev Türk karşıtı yazılarla gündeme geldi.