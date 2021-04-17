Türkleri Avrupa'dan atmayı hedefledi Bulgar isyanlarını fırsat bildi: William Ewart Gladstone'un oPARAsyonu

OLGA'DAN ETKİLENDİ

Olga Novikoff, 1840'ta Rusya'da dünyaya geldi. Babası Alexei Krieff orduda askerdi. Ana dili gibi İngilizce, Fransızca ve Almanca'ya hakimdi. Olga'nın kardeşi Türklerle savaşmak için Sırp ordusuna katılmış ve hayatını kaybetti. Bunun üzerine Olga, Türklere karşı büyük kin besledi. Avrupa'da Türklere karşı kamouyu oluşturmak için harekete geçti. En çok da kendisi gibi Türk düşmanı olan Gladstone'u etkiledi.

KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL