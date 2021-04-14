Eton’da eğitildi Kamara’ya girdi: Kırmızı çantalı adam Gladstone’un hikayesi

İngiltere Başbakanı William Ewart Gladstone'un karakteri ailesi ve eğitimiyle şekillendi. Baba John Gladstone, asil değildi. Bu sınıfa girmenin tek yolu ise para ve eğitimdi... Paraya kavuşan John Gladstone, eğitiminin eksikliğini her zaman hissetmişti. Çocuklarının iyi bir eğitim aldıktan sonra politikada ilerlemelesini ve Avam Kamarası'nda etkili olmasını istemişti. Bunu yalnızca William Ewart'ın başaracağını daha çocukken tahmin etmişti...
EN GÖZDE ÖĞRENCİ
William Ewart Gladstone, 11 yaşındayken Windsor Sarayı'nın yanındaki Eton Koleji'ne gönderildi. Disiplini ile bilinen Dr. John Keate'nin gözetimine girdi. Asil bir aileden gelmediği için okulun kenarda kalmış küçük bir odasına yerleştirildi. Grekçe, Matematik ve Eskrim derslerine ağırlık verdi. Özellikle Latinceyi ilgi odayı haline getirdi. Derslerinin de etkisiyle Helen kültürüne ilgi beslenmişti. Ağabeylerinden farklı olarak William Ewart, Eton Koleji'ndeki başarısıyla dikkat çekti. Başka seçeneği yoktu çünkü bu okul, sınıf atlaması için tek seçenekti. Bir öğretmeni onun için "Eton'a gelmiş en parlak öğrenci" bile demişti. Helen ve Yunan kültürüne büyük ilgi duyan Gladstone, Eton Koleji Tartışma Topluluğu'nda Yunan bağımsızlığını savunarak siyaset çizgisini o dönem belirlemişti... 1827'de Eton Koleji'ni bitirdi. James Milnes Gaskell'in tavsiyesi üzerine Oxford'a gitti.
BAŞBAKANLARIN OKULUYDU
O tarihlerde Oxford, üniversite haline gelmemişti. William Ewart, en ünlülerinden biri olan Christ Church Kolej'e gitti. Gladstonelar için William'ın bu okula gitmesi statüleri açısından çok önemliydi. Çünkü burası, siyasetçilerin yetiştiği bir kolejdi. Tam 6 başbakan bu okulda eğitimden geçmişti. Gladstone, eğitimi boyunca İbranice öğrendi. Antik Yunan'a ait eserler okumaya yöneldi. 1831'de Oxford'u bitirdi. Ertesi yıl Fransa ve İtalya'ya seyahat etti. Çünkü İtalya, onun gözünde Hristiyanlığın merkeziydi.