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    Eton’da eğitildi Kamara’ya girdi: Kırmızı çantalı adam Gladstone’un hikayesi

    , ’nin en etkili başbakanlarından biriydi. Siyasetini, Osmanlı’ya göre dizayn etti. ’ni üstün başarıyla bitirdikten sonra ’a girdi. Böylece aristokrat sınıfa geçti. ’nda savunduğu ilk konu kölelikti. Maliye Bakan Yardımcılığı ise ilk göreviydi...

    Eton’da eğitildi Kamara’ya girdi

    İngiltere Başbakanı William Ewart Gladstone'un karakteri ailesi ve eğitimiyle şekillendi. Baba John Gladstone, asil değildi. Bu sınıfa girmenin tek yolu ise para ve eğitimdi... Paraya kavuşan John Gladstone, eğitiminin eksikliğini her zaman hissetmişti. Çocuklarının iyi bir eğitim aldıktan sonra politikada ilerlemelesini ve Avam Kamarası'nda etkili olmasını istemişti. Bunu yalnızca William Ewart'ın başaracağını daha çocukken tahmin etmişti...



    EN GÖZDE ÖĞRENCİ
    William Ewart     Gladstone, 11 yaşındayken Windsor Sarayı'nın yanındaki Eton Koleji'ne gönderildi. Disiplini ile bilinen Dr. John Keate'nin gözetimine girdi. Asil bir aileden gelmediği için okulun kenarda kalmış küçük bir odasına yerleştirildi. Grekçe, Matematik ve Eskrim derslerine ağırlık verdi. Özellikle Latinceyi ilgi odayı haline getirdi. Derslerinin de etkisiyle Helen kültürüne ilgi beslenmişti. Ağabeylerinden farklı olarak William Ewart, Eton Koleji'ndeki başarısıyla dikkat çekti. Başka seçeneği yoktu çünkü bu okul, sınıf atlaması için tek seçenekti. Bir öğretmeni onun için "Eton'a gelmiş en parlak öğrenci" bile demişti. Helen ve Yunan kültürüne büyük ilgi duyan Gladstone, Eton Koleji Tartışma Topluluğu'nda Yunan bağımsızlığını savunarak siyaset çizgisini o dönem belirlemişti... 1827'de Eton Koleji'ni bitirdi. James Milnes Gaskell'in tavsiyesi üzerine Oxford'a gitti.



    BAŞBAKANLARIN OKULUYDU
    O tarihlerde Oxford, üniversite haline gelmemişti. William Ewart, en ünlülerinden biri olan Christ Church Kolej'e gitti. Gladstonelar için William'ın bu okula gitmesi statüleri açısından çok önemliydi. Çünkü burası, siyasetçilerin yetiştiği bir kolejdi. Tam 6 başbakan bu okulda eğitimden geçmişti. Gladstone, eğitimi boyunca İbranice öğrendi. Antik Yunan'a ait eserler okumaya yöneldi. 1831'de Oxford'u bitirdi. Ertesi yıl Fransa ve İtalya'ya seyahat etti. Çünkü İtalya, onun gözünde Hristiyanlığın merkeziydi.



        Seyahati sırasında muhafazakar partinin en önemli isimlerinden Newcastle Dükü'nün teklifiyle Newark bölgesinden Avam Kamarası'na girdi. Bu, siyaset hayatındaki yükselişin fitilini ateşledi.



        AVAM'DA KÖLECİYDİ
        William Ewart Gladstone, ticaretle uğraşan bir aileden gelmişti. Ailesinin en büyük gücü, dünyanın pek çok bölgesinde bulunan köleleriydi. Avam Kamarası'na girdiğinde savunduğu ilk konu elbette kölelikti. Liberaller, daha özgür bir yönetim için köleliğin kaldırılmasını istedi. Ailesinin çıkarlarını savunan Gladstone ise bunu sert bir şekilde reddetti.



        KİLİT GÖREV
        Kral 4. William, yeni hükümet kurma görevini Muhafazakarlardan Wellington Dükü'ne verdi.
        Robert Peel ile yeni hükümet için çalışmalara girdi. Peel'in odağındaki isim ise William Ewart Gladstone'dan başkası değildi.
        1834'te Maliye Bakan Yadımcısı olan Gladstone'un yeni görevi kariyeri için kilit nitelikteydi...


        KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL

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