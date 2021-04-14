Eton’da eğitildi Kamara’ya girdi: Kırmızı çantalı adam Gladstone’un hikayesi





EN GÖZDE ÖĞRENCİ

William Ewart Gladstone, 11 yaşındayken Windsor Sarayı'nın yanındaki Eton Koleji'ne gönderildi. Disiplini ile bilinen Dr. John Keate'nin gözetimine girdi. Asil bir aileden gelmediği için okulun kenarda kalmış küçük bir odasına yerleştirildi. Grekçe, Matematik ve Eskrim derslerine ağırlık verdi. Özellikle Latinceyi ilgi odayı haline getirdi. Derslerinin de etkisiyle Helen kültürüne ilgi beslenmişti. Ağabeylerinden farklı olarak William Ewart, Eton Koleji'ndeki başarısıyla dikkat çekti. Başka seçeneği yoktu çünkü bu okul, sınıf atlaması için tek seçenekti. Bir öğretmeni onun için "Eton'a gelmiş en parlak öğrenci" bile demişti. Helen ve Yunan kültürüne büyük ilgi duyan Gladstone, Eton Koleji Tartışma Topluluğu'nda Yunan bağımsızlığını savunarak siyaset çizgisini o dönem belirlemişti... 1827'de Eton Koleji'ni bitirdi. James Milnes Gaskell'in tavsiyesi üzerine Oxford'a gitti.