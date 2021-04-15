Zamanını kitap okumaya ve eğlenceye ayırdı. Homer ve Dante gibi antik dönem yazarlarına merak saldı. Bir yandan da pek çok hayat kadınıyla ismi anıldı. Ancak bu bekar yaşantısı onu rahatsız etmeye başladı. Toplantılarda asil sınıfının toplumdaki önemini kavradı. Her ne kadar Oxford'dan mezun olsa da bu sınıfa tam anlamıyla ulaşamamıştı.