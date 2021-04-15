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    Gladstone, başbakanlığa giden kariyerini ilmek ilmek işledi: 'na gitti 'ye bağlı hale getirdi

    Gladstone, başbakanlığa giden kariyerini ilmek ilmek işledi. Önce ’na gitti. Burayı ’ye bağlı hale getirdi. Bunun üzerine Kraliçe Victoria devreye girdi. Bölgeye hakim olmak için 1. George’u, Yunan Kralı ilan etti. İşte o isim, Kraliçe Elizabeth’in eşi ’in dedesiydi...

    İngiliz'in kilit adamı

    William Ewart Gladstone, Türk düşmanlığının yanı sıra çapkınlığıyla da ün yaptı. Avam Kamarası'na girdikten sonra bir süre bekarlar apartmanı olarak anılan Albany'de oda kiraladı.

    Zamanını kitap okumaya ve eğlenceye ayırdı. Homer ve Dante gibi antik dönem yazarlarına merak saldı. Bir yandan da pek çok hayat kadınıyla ismi anıldı. Ancak bu bekar yaşantısı onu rahatsız etmeye başladı. Toplantılarda asil sınıfının toplumdaki önemini kavradı. Her ne kadar Oxford'dan mezun olsa da bu sınıfa tam anlamıyla ulaşamamıştı.

    SOSYETEYE GİRİŞ
    Statü atlamak için iyi bir evlilik yapma kararı aldı. Eşinde aradığı en büyük özellik ise kendisindeki gibi koyu bir Hristiyan inancıydı... Çok geçmeden Catherine Glynne isimli genç kadınla tanışdı. Glynne, Hawarden'lı zengin bir ailenin kızıydı. Babası Sir Stephen Richard Glynn, asil sınıftandı. Catherine'in baba tarafı ilk Haçlı savaşına katılan William de Percy'ye, anne tarafı ise yine ilk Haçlılar'dan Richard de Grenville'e uzanmaktaydı.

        Aynı zamanda koyu bir Evanjelist olan aile Gladstone'un aradığı tüm kriterleri taşımaktaydı. 1839'daki düğünün ardından Catherine'in ailesine ait Hawarden'deki malikanede yaşamaya başladı. Böylece Londra sosyetesine ilk adımını attı. Ölene kadar bu ev onun en büyük sığınağıydı...

        EN GENÇ BAKAN
        Evliliğiyle statü atlayan Gladstone, 1843'te henüz 33 yaşındayken Ticaret Bakanlığı'nı kaptı... 1845'te ise görevi bıraktı. Muhafazakar partide başladığı siyasi hayatında, liberalizme doğru kaymaya başladı. 1857'de ise siyasi hayatında kritik bir karara imza attı. 1815'te Yunanistan'daki Yedi Adalar, İngiltere kontrolüne bırakılmıştı.

        Buraya İngiltere tarafından atanan Kral Otto ise adaların Yunanistan'a bağlanması ve bağımsız olması için çalıştı. Durumdan rahatsız olan İngiltere, bölgeye olan ilgisinden dolayı Gladstone'u Yedi Adalar Yüksek Komiseri olarak atadı. Böylece Kraliyet ve adalar arasındaki bağın güçlendirilmesi amaçlandı.

            WİNDSOR'IN SIRRI
            Yunan Kralı olarak tahta çıkan 1. George, Romanov Hanedanı'ndan Olga ile evlendi. Suikast sonucu öldürülünce yerine oğlu Konstantin geçti. Kurtuluş Savaşı'nda Türklere yenilen Konstantin, hain ilan edildi. George ve Olga'nın bir oğlu da Prens Andrew'di. Kraliçe Victroia'nın torunu Prenses Alice ile evlendi.

            Bu evlilikten, tek erkek çocukları olan Prens Philip dünyaya geldi. İşte Philip, bugün tüm dünyanın tanıdığı Kraliçe Elizabeth'in eşiydi... Geçtiğimiz hafta annesi Alice'in doğduğu Windsor Sarayı'nda hayatını kaybetti.

            OĞLU KABUL EDİLMEDİ


                1858'de Korfu'ya giden Gladstone, o topraklara hayran kaldı. Yedi Adalar Cumhuriyet Senatosu'nu toplayarak Kraliçe'ye bağlı kalmaları çağrısı yaptı. Ancak meclis, Kraliçe'ye 'Bağımsız olmak istiyoruz' mektubu göndererek karşı çıktı.

                Bunun üzerine Kral Otto, 1862'de tahttan uzaklaştırıldı. Kraliçe yerine oğlu Prens Alfred'i göndermek istese de diğer Avrupa devletleri duruma karşı çıktı. Yunan Adaları'na kral olarak Danimarkalı Adolphus George atandı. George, 1. George olarak Yunan Kralı ilan edildi ve İngiltere'ye bağlılığını açıkladı.

                KIRMIZI ÇANTALI ADAM GLADSTONE'UN HİKAYESİ - SİNEM UYSAL
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