William Ewart Gladstone, Türk düşmanlığının yanı sıra çapkınlığıyla da ün yaptı. Avam Kamarası'na girdikten sonra bir süre bekarlar apartmanı olarak anılan Albany'de oda kiraladı.
Zamanını kitap okumaya ve eğlenceye ayırdı. Homer ve Dante gibi antik dönem yazarlarına merak saldı. Bir yandan da pek çok hayat kadınıyla ismi anıldı. Ancak bu bekar yaşantısı onu rahatsız etmeye başladı. Toplantılarda asil sınıfının toplumdaki önemini kavradı. Her ne kadar Oxford'dan mezun olsa da bu sınıfa tam anlamıyla ulaşamamıştı.
SOSYETEYE GİRİŞ
Statü atlamak için iyi bir evlilik yapma kararı aldı. Eşinde aradığı en büyük özellik ise kendisindeki gibi koyu bir Hristiyan inancıydı... Çok geçmeden Catherine Glynne isimli genç kadınla tanışdı. Glynne, Hawarden'lı zengin bir ailenin kızıydı. Babası Sir Stephen Richard Glynn, asil sınıftandı. Catherine'in baba tarafı ilk Haçlı savaşına katılan William de Percy'ye, anne tarafı ise yine ilk Haçlılar'dan Richard de Grenville'e uzanmaktaydı.