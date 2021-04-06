Diplomatik çevrelerdeki ismiyle Bayan Mao, 1966'da başlayan ve 1976'da Mao'nun ölümüyle biten, Kültür Devrimi'nde birden güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıktı. Mao'nun emriyle mevcut bütün kültürel değerlere saldırı başlatılmıştı. Eski kültürü yansıttığı söylenen ne varsa, kitaplar ve sanat eserleri, kütüphaneler ve müzeler basılarak yakılıyordu. Bürokraside ve orduda büyük tasfiyeler yapıldı. Bu işin sorumlusu da Mao'nun emrinde olan paramiliter bir güç olan Kızıl Muhafızlar'dı. Bugünün Çin Devlet Başkanı dahil üst düzey pek çok isim de bu saldırılardan nasibini aldı.