Çiang Çing, Ağustos 1938'de Mao'nun sekreterliği görevine başladı. Bu işi daha önce Mao'nun 3. eşi Hı Zıçen yapıyordu ama o vücudundaki şarapnel parçalarının çıkarılması için Moskova'ya gitmişti. 20 Kasım 1938'de Mao'ya evlendiler. Çiang Çing'in izin vermemesi yüzünden Hı Zıçen bir daha Pekin'e gelemedi. Engelli raporuna rağmen maaş da bağlanmadı ve ömrünün sonuna kadar Kuzey- Doğu Çin'de yaşadı.
Ağustos 1940'ta Mao ve Çing'in tek kızları olan Li Na doğdu. "Hat" anlamına bu isim Mao'nun kod adı olan Li Deşon (zafere giden) ismine göndermeydi. Ekim 1949'da resmen Çin Halk Cumhuriyeti kurulunca Mao devlet başkanı, Çieng de "first lady" oldu ama yabancı konukların ağırlanması ve Pekin'de bir opera kurulması dışında hiç ortalıkta görünmedi. Bu durumun nedeni olarak KP'nin Mao'ya baskısı olduğu söylenir.
Diplomatik çevrelerdeki ismiyle Bayan Mao, 1966'da başlayan ve 1976'da Mao'nun ölümüyle biten, Kültür Devrimi'nde birden güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıktı. Mao'nun emriyle mevcut bütün kültürel değerlere saldırı başlatılmıştı. Eski kültürü yansıttığı söylenen ne varsa, kitaplar ve sanat eserleri, kütüphaneler ve müzeler basılarak yakılıyordu. Bürokraside ve orduda büyük tasfiyeler yapıldı. Bu işin sorumlusu da Mao'nun emrinde olan paramiliter bir güç olan Kızıl Muhafızlar'dı. Bugünün Çin Devlet Başkanı dahil üst düzey pek çok isim de bu saldırılardan nasibini aldı.