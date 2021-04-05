Çin kaynakları bile hangi ismini kullanacaklarını konusunda zorlanıyor. Çünkü doğumdan sonra verilen, okula başlarken, sahnede ve partiye girerken kullandığı isimler farklı farklı. Biz de o yüzden sadece tarihe geçen ismini – Çince'de okunduğu şekilde kullandık.

Çiang Çing, 1914'te Çin'in doğusunda yer alan Şendong eyaletinin Çuçan şehrinde doğdu. Babasının nikahsız eşi olan annesinin kim olduğu bilinmiyor. Babası ise marangozdu. Daha ilkokula başlamadan, annesi babasıyla ayrılıp ayrı bir eve taşındı ve hizmetçi olarak çalışmaya başladı.

Hem çok yoksul oldukları hem de evlilik dışı bir çocuk olması yüzünden zor bir çocukluk geçirdi. 12 yaşındayken öğretmene tükürdüğü için okuldan atıldı. Aynı yıl babasını kaybetti.



Annesi mecburiyetten onu Çin'in kuzey-doğu eyaleti Tianjin'e gönderdi. Çing burada çocuk işçi olarak British- American Tobacco şirketine ait tütün fabrikasında çalıştı. 15 yaşına geldiğinde annesiyle birlikte Şendong eyaletinin en büyük şehri olan Jinan'a taşındı.

Burada bir tiyatro okulunda bir yıl süreyle eğitim gördü. Ufak tefek tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. 17 yaşındayken şehrin zengin ailelerinden birisinin oğluyla evlendi ama iki ay sonra boşandı. Aynı eyaletin Şingdao şehrindeki üniversitenin kütüphanesine girdi ve iki yıl burada çalıştı.



Bu esnada şehrin ünlü tiyatro oyuncusu kadınlarından birisinin kardeşi Yu'yla tanıştı. Yu o esnada Fizik Bölümü'nde öğrenciydi ve Komünist Parti'nin (KP) önemli isimlerinden birisiydi ki daha sonra Jinan belediye başkanlığı ve KP başkanlığı yapmıştır.

1932'de 18 yaşındayken Yu'yla birlikte yaşamaya başladı. KP'nin fikirlerinin sergilendiği bir sokak tiyatrosunda oynuyordu.

Şubat 1933'te KP'nin gençlik kollarına girdi; Nisan ayında Yu tutuklanınca o da Yu'nun memleketi Şangay'a kaçtı.

Ne var ki Yu'nun ailesi onu kabul etmeyip, evlerine almadı.



O da eskiden tanıdığı bir tiyatrocu arkadaşının yanında kalmaya başladı. Bir yandan tiyatrolarda oynuyor, diğer yandan okumayazma bilmeyenlere öğretmenlik yapıyor ve KP'nin faaliyetlerine katılıyordu.