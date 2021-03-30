VI. Karl, erkek varisinin olmaması yüzünden 1713'te "Pragmatik Yaptırım" adı verilen bir fermanla, sırasıyla olası kızlarını da Habsburg topraklarının varisi ilan etti. 10 yıl süreyle bunun kabulü için uğraştı; büyük tavizler verdi ve sonunda bütün Avrupa devletlerine onaylattı. Aslında ferman çıktığında VI. Karl'ın kızı yoktu. Daha sonra olur diye bunu istiyordu ve ağabeyinin kızlarının da böylece tahtın sahibi olmasını engelledi. Büyük kızı da güzelliğini annesinden aldığı söylenen Maria Theresia'ydı.