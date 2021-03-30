Hepimiz Marie Antoniette'in ismini biliriz. 1789'daki Fransız Devrimi öncesi, yoksul kitleler için "Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler" dediği rivayet edilen Fransa Kraliçesi. Bu ifade ona ait değildir, ama kötülükleri yüzünden onun üzerine kalmıştır ve sonuçta giyotinle idam edilmiştir. Maria Theresia, Fransız Devrimi dolayısıyla tarihe geçen Marie Antoniette'nin annesidir.
Maria Theresia, 1717'de Viyana'da doğdu. Babası, Avusturya Arşidükü ve Kutsal Roma-Germen İmparatoru VI. Karl (Charles) ve annesi güzelliğiyle ünlü olan Germen Kraliçesi Elisabeth Christine'dir.
VI. Karl, erkek varisinin olmaması yüzünden 1713'te "Pragmatik Yaptırım" adı verilen bir fermanla, sırasıyla olası kızlarını da Habsburg topraklarının varisi ilan etti. 10 yıl süreyle bunun kabulü için uğraştı; büyük tavizler verdi ve sonunda bütün Avrupa devletlerine onaylattı. Aslında ferman çıktığında VI. Karl'ın kızı yoktu. Daha sonra olur diye bunu istiyordu ve ağabeyinin kızlarının da böylece tahtın sahibi olmasını engelledi. Büyük kızı da güzelliğini annesinden aldığı söylenen Maria Theresia'ydı.