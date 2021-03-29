Başta Londra olmak üzere, Birleşik Krallık şehirlerinde hatta imparatorluğun ayak bastığı her sömürge ülkesinde birbirinin neredeyse aynı, genellikle iki katlı olan konutlar dikkat çeker. Bunlara "Victoria Dönemi Evi" denir. Sanayi Devrimi en hızlı ve şiddetli olarak İngiltere'de yaşandı. Köylüler, fabrika işçisi olarak büyük şehirlere sürüldüler. Bu şehirlerde nüfus patlaması oldu. Başta tuğla olmak üzere, bazı yapı malzemelerinden alınan vergi kalktı. Böylece orta ve alt sınıflar için bu standart evler ucuz olarak inşa edildi.