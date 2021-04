FDR 1929-1933 arası New York valiliği yaptı. 1933'teki Başkanlık seçimlerini kazanınca, Eleanor da "First Lady" oldu, ama oynamak zorunda olduğu rol ile gerçek yaşamı arasındaki çelişki nedeniyle depresyona girdi. Biyografisini yazan Lorena Hickok kitabına "İsteksiz First Lady" ismini verdi.