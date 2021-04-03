FDR (Franklin Delano Roosevelt) 1910 yılında Demokrat Parti'den New York Senatörü oldu. 1918'de sekreterine yazdığı aşk mektuplarını Eleanor bulunca, FDR boşanmak istedi.
Annesi, gelinini hiç sevmemesine rağmen, oğlunu mirasından mahrum edeceğini söyleyerek, boşanmaya izin vermedi. Evliliklerindeki mutluluk tablosu kamuoyuna karşı oynanan bir oyundu; aslında formalite haline dönmüştü.
Çiftin bu evlilikten 6 çocuğu olmuştu, ama Eleanor yıllar sonra eşiyle olan cinselliğin katlanılması gereken bir zahmet olarak gördüğünü söylemişti. O zaman medyada herkesin bildiği bir sır olup, kamuoyunun yıllar sonra öğrendiği şey ise Eleanor'un kadın gazeteci Lorena Hickok'la bir aşk ilişkisi yaşadığıydı. Hickok, 1930'lardan sonra Eleanor'u öven hatta adeta onu parlatan yazılarıyla bilinir.