ABD Başkanı F. Roosevelt 1945'te, ölümünden kısa bir süre önce, Pan American Havayolları'nın kurucusu Juan Trippe, görünüşte Güney Amerika'nın turizmini geliştirmek amacıyla, özellikle o yıllarda kıtanın ihtiyacı olan lüks oteller yapılmasını kararlaştırdılar. Bu bakir ve zengin topraklara böylece Amerikan sermayesi ve siyaseti de girecekti. Bizzat bir devlet projesi üzerine ilk otel ITT tarafından 1946'da Brezilya'da açıldı ve müşterileri de Pan American tarafından taşındı. Trippe, eşinin eski Dışişleri Bakanı'nın kardeşi olması sebebiyle devlete zaten çok yakın birisiydi.