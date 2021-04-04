Tarihe geçen adlarıyla Rani Lakşmibay veya Cansi'nin Kraliçesi, 1828'de Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar-Pradeş eyaletine bağlı Varansi şehrinde doğdu.
İsmini Manikarnika (saygın kadın) koydular. 4 yaşında annesini kaybetti. Babası Moropant Tampe, bugün Hindistan'da nüfusu 83 milyon olan Marathi halkındandı. Eski bir askerdi ve Marathi İmparatoru II. Baji Rao'nun emrinde, sarayda çalışıyordu.
Annesinin ölümünden sonra babası onu her tür silahı kullanabilen ve çok iyi ata binen bir savaşçı olarak yetiştirdi. O dönem için kız çocuklarında az görülen bir özellik olan okuma yazması vardı.