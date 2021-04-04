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    Sırtında evladı elinde de kılıcı! Cansi Kraliçesi Manikarnika İngilizler'e karşı isyan başlattı

    Cansi Kraliçesi Manikarnika, kral kocası ölünce ülkesini işgal etmek isteyen İngilizler'e karşı isyan başlattı. Bir süre topraklarını korumayı başardı. Ancak ikinci savaşta başarılı olamadı.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Cansiperane direniş

    Tarihe geçen adlarıyla Rani Lakşmibay veya Cansi'nin Kraliçesi, 1828'de Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar-Pradeş eyaletine bağlı Varansi şehrinde doğdu.

    İsmini Manikarnika (saygın kadın) koydular. 4 yaşında annesini kaybetti. Babası Moropant Tampe, bugün Hindistan'da nüfusu 83 milyon olan Marathi halkındandı. Eski bir askerdi ve Marathi İmparatoru II. Baji Rao'nun emrinde, sarayda çalışıyordu.

    Annesinin ölümünden sonra babası onu her tür silahı kullanabilen ve çok iyi ata binen bir savaşçı olarak yetiştirdi. O dönem için kız çocuklarında az görülen bir özellik olan okuma yazması vardı.

        Evde bakacak kimse olmadığından babası onu da saraya götürüyordu. Manikarnika evden saraya tahtırevana binerek götürülürken, büyüdükçe ata binerek gitmeye başladı.

        İYİ BİR KADIN ASKERDİ
        Cansi (Jhansi-Bağımsız bir eyalet) Kralı Gangadhar Rao'nun da çocuğu yoktu. Öldüğünde toprakları sömürgeci İngiltere'nin egemenliğine geçecekti. Yakınları krala uygun bir eş aradılar ve Manikarnika'yı buldular. 1842'de evlendiklerinde Kral 45, Manikarnika ise 14 yaşındaydı. Kral ona Rani (Kraliçe) Lakşmibay adını verdi. 1851'de Manikarnika bir erkek çocuk doğurdu ama çocuk dört aylıkken öldü.

        Erkek çocuk telaşına düşen Kral, 1851'de kuzeninin oğlu Anand Rao'yu evlat edinip ismini Damodor (Hintçe bir Hindu Tanrısı) Rao yaptı. Kral Gangadhar Rao, 1853'te öldü. Genel Vali Lord Dalhousie yönetimindeki İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Damodar Rao'nun taht iddiasını reddetti. Manikarnika konuyu hukuk açısından Londra Mahkemeleri'ne kadar taşıdı ama geri çevrildi. İngilizler, Hindistan'daki kontrol altına aldığı topraklara British Raj diyorlardı.

            Buralarda "Lapse Doktrini" uygulanıyordu yani bölgedeki kral veya prens erkek varisi olmadan ölürse, onun toprakları İngiltere'ye katılıyordu. Cansi'nin de İngiliz toprağı olduğu ilan edilince Manikarnika cevap olarak "Cansi'mi teslim etmeyeceğim" dedi. Mayıs 1857'de Hint İsyanı başladı. Manikarnika bu isyana katılmadı çünkü isyancı bazı güçler de Cansi topraklarında hak iddia ediyordu.

            Bu arada Manikarnika topraklarının bütün kadınlarına savaş eğitimi vermeye başladı. Ocak 1858'de İngiliz Kuvvetleri Cansi'yi de ele geçirmek istedi, 24 Mart'ta bombardımanla başlayan savaş iki hafta sürdü. Sonunda İngilizler bugün müze olan kaleyi ele geçirdi ve Manikarnika'yı yakaladı. Ama onun pes etme niyeti yoktu.

            Önce evlatlık oğlu Damodar Rao'yu sırtına aldı. Sadık askerlerinin yarattığı kargaşada, başında bekleyen İngiliz askerin gözüne kum attı ve kalenin surlarından atla atlayarak kaçtı. At öldü, ama onlar sağ salim kurtuldular. Direniş için Gaiwor şehrine gitti. Orada ordusunu topladı. 16 Haziran 1858'de İngilizler oraya da saldırdı.

                Manikarnika, ordusuyla beraber en önde elinde kılıcıyla, at sırtında İngilizlere saldırdı. Kılıçla yaralanıp atından düştü, yerde yaralı yatarken bir asker tarafından tüfekle öldürüldü ve kılıçla başı kesildi. O gün İngilizler, şehirdeki 16 yaşın üstündeki bütün erkekleri öldürdü. O katliamın başındaki İngiliz General, Manikarnika için "İsyancıların en tehlikelisiydi" dedi.
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