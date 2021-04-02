Eleanor Roosevelt, ABD tarihinde çok önemli bir başkanın güçlü eşi olarak bilinir. Doğrudur ama eksiktir; aynı zamanda C. Wright Mills tarafından yazılan ve "İktidar Seçkinleri" ismiyle Türkçeye çevrilen kitabın ana fikrinin, yani ABD'de bütün gücün aslında bir avuç aileye ait olduğunun da ispatı gibidir. ABD'nin en üst ve egemen sınıfı olan WASP yani Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan olanların tipik bir örneğidir.