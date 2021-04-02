Eleanor Roosevelt, ABD tarihinde çok önemli bir başkanın güçlü eşi olarak bilinir. Doğrudur ama eksiktir; aynı zamanda C. Wright Mills tarafından yazılan ve "İktidar Seçkinleri" ismiyle Türkçeye çevrilen kitabın ana fikrinin, yani ABD'de bütün gücün aslında bir avuç aileye ait olduğunun da ispatı gibidir. ABD'nin en üst ve egemen sınıfı olan WASP yani Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan olanların tipik bir örneğidir.
Anna Eleanor Roosevelt, 1884'te New York- Manhattan'da doğdu. Ünlü bir oyuncu olan annesi Anna Hall'in, çok zengin bir banker olan babası yani Eleanor'un dedesi Livingston ailesindendi.
Bu aile 17. Yüzyıl'da İskoçya'dan göç etmiş, ABD tarihinde Başkan olan Baba-Oğul Bush olmak üzere, vali ve senatör gibi pek çok önemli siyasetçi ve Montgomery Clift, Jane Wyatt gibi oyuncular çıkarmıştır. Tarihin en zenginlerinden, New York'un sahibi diye anılan Astor Ailesi de bu ailenin bir koludur.