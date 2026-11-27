TRABZONSPOR'UN Avrupa'da ilk 8 iddiasını sürdürebilmesi için karşısında zorlu bir CSKA Sofya sınavı vardı. Mendy, Bouchouari ve Melih üçlüsünün oyun kurma, baskı altında top çıkarma ve hücumu çeşitlendirme konusundaki yetersizliği kadar birbirleriyle olan uyumsuzluğu da kısa sürede kendini hissettirdi. Kalede görülen talihsiz golde Mendy'nin topu bölgeden uzaklaştıramamasının payı büyüktü.

Hücumda ise Paul Onuachu'nun yaşadığı tablo ayrı bir kırılma noktasıydı.

Kaçırdığı golü, teknik beceri eksikliğinden ziyade mental bir kırılma olarak değerlendirmek gerekiyor. Reis Hoca ikinci yarıda aynı 11'le sahaya çıktı.

Bana göre hatalı bir tercihti. Nitekim 45 ile 60. dakikalar arasında hem baskı hem de pozisyon üstünlüğü açısından CSKA Sofya'nın belirgin hâkimiyeti vardı.

Bu tablo ne kadar daha sürer derken Mendy'nin asistinde Salah en iyi yaptığı işi yaptı ve Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ancak maçın asıl hikâyesi bundan sonra başladı. Reis Hoca'nın orta saha üçlüsünü tamamen değiştirerek Fabinho, Ozan ve Mustafa'yı oyuna alması, karşılaşmanın bütün karakterini değiştirdi. Son bölümde ortaya çıkan futbol, doğru orta saha kurgusunun bir takımın bütün oyun karakterini nasıl değiştirebileceğinin somut örneğiydi.

Reis Hoca'nın müdahalede geciktiğini düşünüyorum ancak yaptığı değişikliklerin isabeti de takdire değerdi. Son anda gelen galibiyet golü, bu oyun üstünlüğünün ve kazanma iradesinin karşılığı oldu. Sakatlıkların rotasyonu daralttığı, sıkışık fikstürün fiziksel yükünün giderek hissedildiği bir dönemde Sofya'dan üç puanla dönmek son derece kıymetli.

Trabzonspor, uzun süre kaybetme tehlikesi yaşadığı bir karşılaşmayı doğru müdahalelerle kazanmayı başardı. Avrupa'da ilk 8 iddiasını güçlendirirken önemli bir futbol gerçeğini de hatırlattı. Bir takımın kaderini bazen orta sahadaki üç oyuncunun değişimi belirler. Galibiyet kıl payı geldi ama son 15 dakikalık bölümde oynanan futbol bu galibiyetin hakkını verdi.