TRABZONSPOR 30 güne sığacak 8 maçlık zorlu maratonun ilk sınavını geride bıraktı.Sakat oyuncuların yeniden takımla çalışmaya başlaması bu yoğun fikstür öncesinde önemli bir kazanımdı. Zira önümüzdeki süreçte geniş rotasyondaki her oyuncunun katkısına ihtiyaç duyulacak. Maratonun ilk karşılaşmasının sahasında Eyüpspor'a karşı olması da bordo-mavililer adına önemli bir avantajdı. Trabzonspor karşılaşmaya büyük bir iştahla ve ön alanda agresif baskı uygulayarak başladı.

Savunma hattı öylesine öne çıktı ki Savi ve Cenk zaman zaman rakip orta sahaya kadar ilerleyerek oyunun bütünüyle Eyüpspor yarı alanına taşınmasını sağladı. Rakibine kendi kalesinde pozisyon şansı tanımayan bordo-mavililer özellikle kanat organizasyonlarında son derece etkiliydi.

Gol de kaçırılan net fırsatlar da bu çizgi oyunlarının ürünüydü. Bildiğimiz formundaki bir Onuachu sahada olsaydı, ilk yarının 3-0, hatta 4-0 gibi çok daha farklı bir skorla tamamlanması kimseyi şaşırtmazdı. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor vardı. İlk 45 dakikadaki yüksek enerji, topun dolaşım hızı ve hücumdaki akıcılık yerini anlaşılması güç bir durgunluğa bıraktı. Trabzonspor'u Avrupa'da ve ligde peş peşe oynanacak iki zorlu deplasman bekliyor.

Bu kritik süreçte Aral, Dju, Tim ve Malinovskyi'nin maç temposunu kaldırabilecek fiziksel seviyeye ulaşmaları büyük önem taşıyor. Aynı oyuncu grubunun sürekli yüksek fiziksel yük altında tutulması beraberinde performans kayıplarını ve sakatlık risklerini de getirir. Trabzonspor için Eyüpspor karşısında alınan galibiyette sürpriz yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunla ikinci yarıdaki görüntü arasındaki büyük fark üzerinde durulması gereken ciddi bir uyarıydı. Şampiyonluk yarışında ve Avrupa hedefinde belirleyici olan iyi oynanan 45 dakikaların sayısı kadar, oyunun zorlaştığı anları yönetebilme becerisidir.