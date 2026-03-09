Ufuk Özcan

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar'ın Riva'da bulunan villasında gece saatlerinde yangın çıktı. Sahura kalkan annesi son anda alevleri fark etti. Karalar ile annesi bir facianın eşiğinden döndü.

Edinilen bilgilere göre Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Karalar sahur için uyandı. Tam mutfağa yönelecekken her tarafın dumanla kaplandığını fark etti. Hemen çatı katında uyuyan kızı Aslıhan'ı uyandırdı. Anne ve kız büyük bir panik yaşasa da soğukkanlı davranarak kendilerini hızla evin dışına attı. O anlar gerçekten bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi.



Yangın kısa sürede büyürken evin büyük bölümünde ciddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilendiği belirtilen Aslıhan Karalar ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorların gözetiminde bulunan genç oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı üzere bu ev magazin gündeminde daha önce de yer almıştı. Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evliliklerinin ilk döneminde bir süre bu evde yaşamış, ancak çift yaklaşık beş ay sonra yollarını ayırmıştı.

YILDIZLAR ROTAYI İSTANBUL'A ÇEVİRDİ

Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ortadoğu'da gerilim tırmandı, savaş başladı. Böyle bir tabloda bazı ülkeler riskli bölgeler olarak görülürken, Türkiye bambaşka bir tablo çiziyor: Güvenli bir liman. Bunun en somut göstergelerinden biri de dünya yıldızlarının rotasını Türkiye'ye çevirmesi. Müzik dünyasının dev isimleri peş peşe konserlerini Türkiye'de vermeye hazırlanıyor. Amerikalı rap yıldızı Kanye West, Yunan müziğinin güçlü isimlerinden Antonio Ramos, Ortadoğunun yıldızı Amur Diap, dünyanın en büyük tenorlarından Andrea Bocelli, efsane rock grubu Scorpions, elektronik müziğin global yıldızı Black Coffee ve sahne performanslarıyla konuşulan Xadridik Türkiye'de sahne almak için geliyor. Bu konserler sadece bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda Türkiye'ye duyulan güvenin de göstergesi.



MAGAZİNDE DEĞİŞMEYEN POLEMİK GELENEĞİ

Bir zamanlar magazin dünyasında tartışmaların fitilini ateşleyen isimler Hülya Avşar, Seda Sayan, Sibel Can ve Petek Dinçöz olurdu. Yıllar geçti, isimler değişti ama polemik geleneği değişmedi. Bugün de magazin gündemini meşgul eden tartışmanın merkezinde Burcu Güneş var. Ünlü şarkıcının meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tartışmaya en sert tepkiyi veren isimlerden biri ise İrem Derici oldu. Sosyal medyada karşılıklı paylaşımlarla büyüyen polemik kısa sürede başka isimleri de içine çekti. Ebru Gündeş, Ece Seçkin, Bengü gibi isimlerin de tartışmada anılması magazin kulislerini iyice hareketlendirdi.